Ascolti tv ieri sera 27 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Don Matteo 11 | Grease | Spagna Francia Under 21

ASCOLTI TV 27 GIUGNO 2019 – GIOVEDÌ – Già da qualche giorno il pubblico televisivo italiano deve fare i conti con lo svuotamento dei palinsesti. Nel corso dell’estate, si sa, gli ascolti tv si abbassano sensibilmente per tutte le reti, che quindi decidono di schierare i loro cavalli di battaglia in pieno inverno, destinando ai mesi di giugno, luglio e agosto solo le briciole.

Così, in questi giorni ci siamo ritrovati a commentare improbabili battaglie per gli ascolti tv tra repliche, film molto vecchi e solo qualche sparuta prima tv. Anche la serata di ieri, giovedì 27 giugno 2019, ha seguito questa falsariga.

Così, Rai 1 mandava in onda la terza replica di Don Matteo 11, mentre Canale 5 addirittura lanciava Grease, musical che ha fatto la storia del cinema ma datato addirittura 1978. Tra gli altri canali, su Rai 2 c’era la semifinale dell’Europeo Under 21 di calcio tra Spagna e Francia mentre su Italia 1 la pellicola Into the storm.

Chi ha vinto dunque la battaglia degli ascolti tv di ieri?

Ascolti tv | 27 giugno 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine a vincere la serata è Rai 1, con la terza puntata di Don Matteo 11 (in replica), che è stata vista da 2.311.000 telespettatori, con uno share del 13,3 per cento. Numeri comunque in forte calo rispetto agli standard di Rai 1 dei mesi scorsi, a testimonianza di come in questa stagione il pubblico preferisca fare altro piuttosto che vedere la tv.

Non se la passa di certo meglio Canale 5, che con Grease ha invece ottenuto uno share dell’11,9 per cento con 2.050.000 utenti collegati.

Su Rai 2, la partita tra Spagna e Francia Under 21 ha ottenuto 1.664.000 ascolti (8,8 per cento), mentre su Italia 1 il film Into the storm si è fermato a 974.000 spettatori (5,2 per cento).

Su Rete 4 Dritto e rovescio è arrivato a 1.204.000 ascolti (9,1 per cento), mentre su Rai 3 il film In her shoes – Se fossi lei si è dovuto accontentare di 1.145.000 persone (6,4 per cento di share). Su La 7, Atlantide è stato visto da 541.000 spettatori (3,1 per cento), mentre su Tv 8 Sette anime ha interessato 369.000 persone (2,1per cento di share).

Ascolti tv | 27 giugno 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 3.030.000 spettatori con il 16,2 per cento. Ma stavolta vince di misura Canale 5 con Paperissima Sprint, che ha registrato invece una media di 3.096.000 spettatori con uno share del 16,6 per cento.

Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.378.000 telespettatori, con uno share del 7,5 per cento. Su Italia 1, invece, CSI ha registrato 829.000 spettatori con il 4,6 per cento.

Su Rai 3 Un Posto al Sole è arrivato a 1.521.000 spettatori (8,2 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha raccolto 939.000 ascolti tv (5,4 per cento). Su Tv 8 infine 4 Ristoranti ha interessato 396.000 spettatori (2,2 per cento).