Amadeus e Giovanna si risposano: nuove nozze il 12 luglio. Stavolta con rito religioso

Amadeus matrimonio – Amadeus pronto a dire di nuovo sì. Il conduttore di Rai 1, amatissimo dal pubblico, sposerà di nuovo Giovanna Civitillo (conosciuta ai tempi de L’eredità). Stavolta rito religioso.

E’ il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, a pubblicare la notizia. Amadeus ha ottenuto, qualche mese fa, l’annullamento del suo precedente matrimonio dalla Sacra Rota (il tribunale ecclesiastico). “Non aspettavano altro per giurare amore eterno davanti a Dio con rito religioso. Finalmente coroneranno un sogno d’amore lunghissimo”, racconta al giornale di gossip edito da Cairo un’amica della coppia che vuole l’anonimato.

Amadeus: tutto quello che c’è da sapere sul conduttore di Ora o mai più

Sarà un matrimonio blindato e con una stretta cerchia di invitati. Segreta anche la location. La data, invece, è stata scelta: 12 luglio. Al party dovrebbero esserci molti personaggi della tv. Ed è già partito il totonomi: da Paolo Bonolis a Lucio Presta (l’agente di Amadeus e di molte altre star dello spettacolo) e sua moglie Paola Perego, passando per Fiorello, che vive nello stesso condominio di Amadeus nella Capitale. (infatti laloro amicizia è solidissima, sembra che di sera preferiscano vedersi dopo cena a casa di uno o dell’altro, visto che non amano la mondanità).

Amadeus matrimonio | La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna

La storia d’amore tra Giovanna e Amadeus è nata ai tempi de L’eredità quando lei era ballerina e lui conduttore del programma. “Tra loro è stato un vero colpo di fulmine. Si sono conosciuti e non si sono più mollati. Amadeus le aveva mandato un bigliettino con scritto: “Se ti va ci prendiamo un caffè”. La riposta di Giovanna è stata: “Sì””, racconta un’amica segretissima della coppia.

Poche foto paparazzate sui giornali, poca vita mondana: Giovanna e Amadeus si concedono qualche viaggio all’estero, dove lui ne approfitta per curiosare i game-show delle principali reti televisive straniere, con i loro figli. Adesso, in gran segreto, stanno per coronare un sogno d’amore lungo dieci anni.

Sanremo 2020: tutto fatto per Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2020

Per Amadeus è un bel momento professionale: tanti programmi all’attivo e la possibilità – secondo voci di corridoio – di salire sul palco dell’Ariston per la conduzione del prossimo festival di Sanremo. Amadeus in tutti questi anni non si è mai montato la testa rimanendo un “ragazzo semplice”, con il pallino di fare questo mestiere. Da sempre.