William figli gay – “Se uno dei miei tre figli dichiarasse in pubblico di essere gay, per me non sarebbe un problema. Reagirei assolutamente bene”.

Sono le parole del principe William durante la sua visita alla Albert Kennedy Trust di Londra, organizzazione non governativa che dà un tetto a giovani gay e transgender cacciati di casa dalle loro famiglie.



Alla domanda di un attivista, il Duca di Cambridge ha dichiarato che per lui non sarebbe un problema qualora uno dei suoi tre figli (George, Charlotte e Louis) fosse omosessuale.

Tuttavia ha aggiunto che forse una preoccupazione ci sarebbe: come potrebbero essere accolti e trattati da un mondo che è purtroppo ancora largamente omofobo.

“Credo che a cose del genere inizi a pensarci davvero solo quando diventi genitore e io so che reagirei assolutamente bene”, ha spiegato William davanti a un parterre di giovani rinnegati dai loro genitori per il loro orientamento sessuale.

Il futuro re d’Inghilterra ha anche rivelato di aver trattato questo argomento proprio di recente con sua moglie Kate.

“L’unica cosa di cui sarei preoccupato è come l’essere gay dei miei figli possa essere visto o interpretato dalla società, in particolare per il ruolo che i miei figli rivestono e la pressione che potrebbero sentire addosso”.

Il 37enne primogenito di Carlo e Diana ha poi aggiunto: “Io e mia moglie Catherine abbiamo più volte parlato di questa possibilità, trovandoci d’accordo sul fatto che saremo sempre al fianco dei nostri figli.

Comunicare è fondamentale. Se si vuol comprendere qualcosa bisogna parlarne a fondo, anche per capire in che modo essere concretamente di supporto quando verrà il momento”.

