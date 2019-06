Un libro di corsa – L’ETÀ DELL’INNOCENZA di Edith Wharton

Quando ho comprato “L’età dell’innocenza” di Edith Wharton andava di moda la serie televisiva Gossip Girl. Grazie a una delle puntate ho saputo dell’esistenza di questo libro.

I protagonisti sono Newland Archer, giovane avvocato che appartiene all’esclusiva società newyorkese e Ellen Olenska, una trentenne separata di un corrotto conte polacco e cugina della fidanzata di Archer.

Ellen è tornata a New York dopo la separazione dal marito violento e infedele. La sua è una personalità troppo schietta e sensibile per essere accettata in una società estremamente formale. Archer, pur vivendo immerso in quella società, in poco tempo comincia ad ammirare lo stile di vita della contessa Ellen, fino a quando non s’accorge di iniziare a provare un sentimento sempre più intenso.

Archer però è fidanzato con la cugina di Ellen, che cosa succederà?

Per scoprirlo basta leggere il libro…

RECENSIONI VELOCI