Terrazze Roma – Abbiamo aperto una sezione sul cibo chiamata TPI Food. In questo nuovo spazio troverete, a cadenza irregolare, anche la nuova rubrica di @Turbotanzo. Se da lui vi aspettate le classiche liste dei migliori posti romani, avete sbagliato posto.

Qui di seguito trovate 3 terrazze a Roma che sono da provare almeno una volta nella vita per un aperitivo.

Cielo @ Hotel de la Ville – Indirizzo: Via Sistina, 69, 00187 Roma Tel. 06 977931

La terrazza al settimo piano con vista a 360 gradi sulla città con il lusso di una struttura 5 stelle. Nuova apertura per il gruppo Rocco Forte con questo gioiello gestito dalle sapienti mani del General Manager Francesco Roccato. Ambiente curato ma allo stesso tempo informale come il personale, giovane e sorridente coordinati dall’Hotel manager Simone D’Alessandro, dal F&B Tomas Scarciello e dal bar manager Gabriele Rizzi.

Aperitivo innovativo con l’introduzione di una invenzione del geniale chef Fulvio Pierangelini, il dim sum ripieno dei piatti tipici romani, da provare assolutamente quello con il cuore di carbonara, una esplosione di piacere del palato. Terminato l’aperitivo si può comodamente scendere al secondo piano dove troverete il ristorante Mosaico con una carta più libera dove consiglio di provare il maialino cotto in crosta di argilla e la pizza di Recco.

The Court @ Palazzo Manfredi – Indirizzo: Via Labicana, 125, 00184 Roma Tel. 06 9761 5109

Nuova apertura anche per Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi, un cocktail bar con esclusiva vista Colosseo.

A Roma, la novità del bere miscelato 2019 è The Court: il nuovo cocktail bar firmato Matteo Zed all’interno dell’esclusivo Palazzo Manfredi fra le location più belle del mondo. Tra via Labicana e via di San Giovanni in Laterano, possiamo ammirare i resti della più grande scuola gladiatoria dell’antica Roma: il Ludus Magnus. In uno dei luoghi più raffinati della mondanità romana si innesta The Court, un concept pionieristico per vivere l’Urbe secondo le nuove prospettive del bere contemporaneo.

Terrazza Borromini @ EITCH Borromini- Indirizzo: Via Santa Maria dell’Anima, 30 Roma Tel. +39 06 686 1425

Aperitivo o cena godendo di una prospettiva segreta e inaspettata su Piazza Navona. Un posto veramente molto bello in cui si sta, è proprio il caso di dirlo, in mezzo ai tetti di Roma. Consigliato per una cena romantica in un posto non scontato e ancora poco conosciuto.

10 ristoranti a Roma da provare almeno una volta nella vita