Taylor Mega nuda su Instagram. Il video hot dell’influencer diventa virale

Taylor Mega va avanti come un treno. L’influencer continua a far parlare di sé mostrandosi semi nuda in un video che posta su Instagram.

Sexy e provocatoria. La giovane ventenne appare in topless, con i seni coperti solo dal suo braccio e indossando un paio di pantaloni sportivi griffati Gucci. É quasi nuda.

È il suo modo di ignorare e superare le critiche dei tanti haters che puntualmente la contestano. E di provocarli.

L’ultima polemica che ha riguardato la sexy concorrente del GF16, ex di Flavio Bratore, riguarda proprio la sua forma fisica, oggetto di un vero e proprio body shaming . A commento delle sue foto Instagram, dove l’influencer vanta 1,8 milioni di followers, i suoi detrattori si lamentavano del suo lato B prorompente. Taylor Mega ha risposto ai continui attacchi dichiarandosi ferita, e tutt’altro che immune alle cattiverie degli utenti sui social.

“Se divento anoressica o bulimica la colpa è vostra. Fatevi un esamino di coscienza. Ti vedono con il costume e cominciano a dire che sei grassa, che hai la cellulite. Ma basta. Fatevi la vostra vita, guardatevi allo specchio, fate quello che volete, ma smettete di rompere”, ha scritto su Instagram bomba sexy formosa, che oltre a partecipare al GF16 è stata anche concorrente dell’Isola dei famosi.

Taylor Mega video nuda | Stando all’ultimo video in cui si mostra sexy, sorridente e spigliata allo specchio, con i seni quasi scoperti, la ragazza è in splendida forma. I soliti capelli lisci e lunghi, la pancia piatta, le labbra carnose. Altro che ingrassata! Nonostante abbia anche rivelato di aver preso tre chili perché durante l’estate non riesce a stare a dieta e “prende peso”, nelle storie e nelle foto Instagram si mostra prorompente.

Sarà contenta la casa di moda Gucci, a cui fa pubblicità con il suo video virale.

Taylor Mega bullizzata dagli haters. Lei disperata: “Se divento anoressica è colpa vostra”