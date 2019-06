Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo 11 | 27 giugno 2019 | Repliche

STASERA IN TV RAI 1 DON MATTEO 11 – Questa sera, giovedì 27 giugno 2019, tornano su Rai 1 le repliche di Don Matteo 11, l’ultima stagione della celebre fiction con Terence Hill nel ruolo del prete-investigatore più famoso della nostra televisione.

La puntata di stasera è la terza dell’undicesima stagione, andata in onda per la prima volta – sempre sulla prima rete nazionale – nel 2018. Il pubblico italiano aspetta con ansia i nuovi episodi di Don Matteo, quelli della 12esima stagione, che dovrebbero arrivare nel prossimo autunno. E nel frattempo, quindi, fa un ripasso della storia e di come si era conclusa l’ultima stagione.

Anche stasera, quindi, arriveranno due episodi della serie. Vediamo insieme di cosa parleranno.

Il primo episodio di stasera si intitola La vera ricchezza: la storia inizia dall’aggressione subita da una compagna di scuola di Sogia, Loredana. Così i carabinieri iniziano a indagare sull’identità e il movente degli aggressori. Nel frattempo, ovviamente, si evolvono anche le storie d’amore tra i personaggi, con Cecchini che cerca di dare una mano al capitano Anna Olivieri per riconquistare il cuore di Giovanni.

Il secondo episodio di stasera, invece, si intitola Il prezzo del talento: Lina, ex fidanzata di Giovanni, viene indagata per il tentato omicidio del suo futuro sposo, mentre Cecchini, dopo aver scoperto che l’appuntato Zappavigna ha ereditato una grossa somma di denaro, cerca di ingraziarsi la sua simpatia.

L’appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 è per questa sera, 27 giugno 2019, su Rai 1. L’orario di inizio della fiction è alle 21.25.

