🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Grease | John Travolta | Musical | 27 giugno 2019

STASERA IN TV CANALE 5 GREASE – Sarà una serata di revival quella di oggi, giovedì 27 giugno 2019, su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, manda in onda in prima serata uno dei film più amati della storia del cinema, cioè Grease.

Il film, un musical del 1978 che ha reso grande e famoso in tutto il mondo John Travolta, arriva su Canale 5 con l’obiettivo di dare un tocco di colore, divertimento e leggerezza a un palinsesto che, in questa fase della stagione, è un po’ carente di programmi originali e nuovi.

Tutte le curiosità su Grease

Cosa c’è questa sera in tv

Stasera in tv Canale 5 | Grease | La storia narrata dal film

Il film racconta la storia d’amore tra Danny Zucko e Sandy Olsson, iniziata durante le calde notti dell’estate e messa poi a dura prova dalla fine della bella stagione e dal ritorno di tutti alla propria routine.

Al termine delle vacanze, infatti, Sandy deve fare ritorno a casa, in Australia. Eppure, quando inizia la scuola, Danny – deluso da quella che sembrava poter essere la sua anima gemella – ritrova la ragazza proprio all’ingresso del liceo. Lei, infatti, ha deciso di trasferirsi.

Inizia dunque l’ambientamento di Sandy nella nuova scuola, dove deve farsi accettare dai nuovi compagni e sopportare l’indifferenza di Danny, che solo qualche settimana prima le giurava amore eterno.

Tra una gara di ballo e l’altra, dunque, la storia tra i due protagonisti vive la sua evoluzione, tra gelosie e vendette incrociate. Fino all’epilogo.

Into the Storm, tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Stasera in tv Canale 5 | Grease | Orario

Come già anticipato, il film va in onda su Canale 5 questa sera, giovedì 27 giugno 2019. L’orario di inizio è alle 21.20.

Di seguito, il trailer ufficiale del film: