STASERA IN TV 27 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 27 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 27 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè (Il meglio della tv)

21.25 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai 1 tornano le storie di Don Matteo 11, il celebre telefilm che ha per protagonista il prete-investigatore interpretato da Terence Hill. Proseguono le repliche dell’undicesima stagione, in attesa delle nuove puntate attese in autunno.

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20.45 – Spagna-Francia Under 21 (diretta)

Su Rai 2 invece arriva il grande calcio in diretta tv con la seconda semifinale degli Europei Under 21 in corso in Italia. Allo stadio Mapei di Reggio Emilia Spagna e Francia si contendono l’accesso alla finale della competizione.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Europeo Under 21 del 2019

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In her shoes – Se fossi lei

Questa sera su Rai 3 arriva il film In her shoes – Se fossi lei, del 2005, con Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Anson Mount, Richard Burgi.

La trama: Rose, avvocato di grido, e Maggie, splendida ragazza interessata soprattutto alle feste, sono due sorelle che hanno in comune solo il Dna e la misura delle scarpe. Dopo un terribile litigio, Rose caccia di casa Maggie. Quest’ultima, non avendo un posto dove stare, si mette sulle tracce della nonna, che non vede da anni, e inizia a ripensare alla sua vita.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 questa sera torna Paolo Del Debbio con il suo Dritto e rovescio, programma di approfondimento sull’attualità del nostro paese con tanti ospiti e commenti.

Stasera in tv 27 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Grease – Brillantina

Canale 5 questa sera presenta un grande classico del cinema e del musical, Grease, il film del 1978 che ha reso grande John Travolta, affiancato da Olivia Newton-John e Stockard Channing e con una colonna sonora inconfondibile.

La trama: Durante le vacanze scolastiche Danny conosce Sandy, una ragazza australiana e si invaghisce di lei. Convinto che la ragazza sia tornata nel suo paese Danny scopre a sorpresa che Sandy adesso frequenta il suo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un vero duro e non può mostrarsi tenero difronte agli amici della sua banda. Dopo una gara di ballo che Danny vince in coppia con un’altra ragazza, i due si mettono finalmente insieme.

Guida tv 27 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Into the storm

Su Italia 1 questa sera arriva il film Into the storm, con Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Nathan Kress.

La trama: Una serie di tornado senza precedenti si scatena nell’arco di un’intera giornata sulla cittadina di Silverton. Un fenomeno senza precedenti, caratterizzato da cicloni inaspettati e devastanti in attesa del peggiore di tutti. Mentre gran parte della popolazione cerca di mettersi al riparo, cacciatori di cicloni, dilettanti a caccia di emozioni e cittadini coraggiosi si preparano ad affrontare l’occhio del ciclone per ottenere quello scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita o sperimentare un’esperienza estrema…

Ecco il trailer:

Programmi tv 27 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Atlantide

Questa sera su La 7 torna una nuova puntata dei documentari di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, con Andrea Purgatori.

Stasera in tv 27 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Sette Anime

Su Tv 8 questa sera va in onda Sette Anime (inizialmente in programmazione ieri e poi sostituito), l’emozionante film di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy, Barry Pepper.

La trama: Un ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano davvero.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:30 – 211 – Rapina in corso

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Johnny English colpisce ancora

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Johnny English colpisce ancora, con Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Ben Miller.

La trama: L’agente Johnny English torna in azione per salvare ancora una volta il mondo e assicurare alla giustizia il responsabile dell’attacco informatico che ha rivelato i nomi degli agenti sotto copertura al servizio di Sua Maestà. Con lo scopo di trovare l’hacker a capo di tutto, Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere la missione un successo.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Norvegia-Inghilterra (diretta)

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, che dopo gli ottavi di finale arriva ai quarti. Oggi, alle 20.50, Norvegia-Inghilterra.

Stasera in tv 27 giugno | Sky Uno

19:40 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – 1^TV

Su Sky Uno questa sera arrivano nuovi episodi di Bruno Barbieri – 4 Hotel: quattro proprietari di hotel di una stessa area geografica competono in un’appassionante sfida. Ogni albergatore invita gli altri tre presso la struttura: insieme a Bruno Barbieri, i concorrenti assegneranno i loro voti.