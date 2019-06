Spagna Francia Under 21 streaming live e diretta tv: dove vedere la semifinale dell’Europeo U21 2019

SPAGNA FRANCIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 27 giugno 2019, al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21 Spagna e Francia si sfidano nella seconda semifinale (dopo Germania-Romania, che si gioca nel pomeriggio alle 18) degli Europei Under 21 in corso in Italia.

Stasera, quindi, al termine del match si conoscerà il nome di una delle due finaliste del campionato europeo del 2019. Una partita quindi importantissima, che tutti i tifosi italiani guarderanno con un pizzico di amarezza, dal momento che la Francia (insieme alla Romania) è la squadra “responsabile” dell’eliminazione dell’Italia, arrivata seconda nel gruppo A e non laureatasi “migliore seconda” del torneo (ci è riuscita proprio la Romania dopo lo 0-0 con i transalpini).

Tutto quello che c’è da sapere sull’Europeo Under 21 del 2019

Francia-Romania 0-0: il temuto biscotto condanna l’Italia Under 21

Così, l’Italia ha perso il pass per la fase a eliminazione diretta degli Europei Under 21: un fallimento che ha portato anche alle dimissioni del ct Luigi Di Biagio.

Ma dove vedere Spagna Francia U21 in tv e in live streaming? Su Sky Sport o su Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Spagna Francia streaming live Under 21: dove vedere la partita in diretta tv | Europeo U21 2019

La partita Spagna Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, questa sera, a partire dalle 20.45. La Rai infatti ha ottenuto i diritti di trasmissione dell’intero torneo, che si gioca – ricordiamo – proprio in Italia.

Se volete vedere Spagna Francia, dunque, vi basta andare sul canale 2 o 502 (in HD) del vostro digitale terrestre, o sul canale 102 di Sky.

Previsto come sempre un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro. Calcio d’inizio alle ore 21.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER L’EUROPEO UNDER 21

Spagna Francia streaming live | Dove vederla su pc, smartphone e tablet | Europeo U21 2019

La partita dell’Europeo U21 tra Spagna e Francia è disponibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Per accedere, vi basta andare sull’omonimo sito (o scaricare l’app per Android e iOS) e registrarvi (gratuitamente) con mail o social network.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite dell’Europeo Under 21 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21 2019

Spagna Francia streaming live | La favorita

Secondo i bookmakers, a essere favorita è la Spagna, che può contare su talenti cristallini come Fabian Ruiz, Dani Ceballos e Borja Mayoral.

La partita sarà comunque molto equilibrata. Basti pensare che a Reggio Emilia si incontreranno il secondo miglior attacco del torneo (quello spagnolo, con 8 gol) e la miglior difesa, con una sola rete subita fino a oggi. Nota a margine: la Spagna, ormai una delle favorite per la vittoria finale degli Europei, è stata battuta dalla nostra Italia per 3-1 nella partita d’esordio della competizione. Aumentano i rimpianti azzurri.

Spagna Francia streaming live | Le probabili formazioni | Chi gioca stasera?

Ma chi giocherà la delicata partita di questa sera? Di seguito, le probabili formazioni della sfida tra le Nazionali Under 21 di Spagna e Francia:

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Núñez, Meré, Aarón Martin; Roca, Fabián; Olmo, Ceballos, Fornals; Mayoral.

Allenatore: De la Fuente

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Reina-Adelaide, Tousart; Ikoné, Ntcham, Thuram; Dembelé.

Allenatore: Ripoll

ARBITRO: Georgi Kabakov (Bulgaria)