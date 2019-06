Sondaggi politici 27 giugno 2019 | Gli elettori più ottimisti e pessimisti partito per partito

SONDAGGI POLITICI 27 GIUGNO – Chi sono gli elettori più ottimisti e pessimisti rispetto alla loro situazione economica e finanziaria dei prossimi mesi? È una delle domande alle quali prova a dare una risposta un sondaggio dell’istituto demoscopico Euromedia Research effettuato su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Le interviste sono state realizzate il 17 giugno (qui tutti i numeri sui sondaggi).

Sondaggi politici 27 giugno | Elettori ottimisti o pessimisti

Dalla rilevazione emerge che per il futuro e in particolari per i prossimi mesi si dice pessimista il 61,6 per cento del campione, in netta crescita rispetto al 54,7 per cento rilevato in un sondaggio del 22 marzo effettuato dallo stesso autore. Al contrario la quota di chi si dice ottimista a giugno sarebbe scesa al 26,2 per cento dal 31,6 per cento di tre mesi prima.

Per quanto riguarda il dettaglio delle intenzioni di voto si dice ottimista o fiducioso sulla propria situazione economica, finanziaria e lavorativa il 42,3 per cento degli elettori del Movimento 5 Stelle, il 39 per cento di chi sceglie la Lega di Matteo Salvini, il 27,5 per cento di chi vota Forza Italia, il 15,8 per cento degli elettori Pd e il 13,3 per cento di chi preferisce Fratelli d’Italia. È bassa la percentuale degli ottimisti tra gli elettori di altre formazioni di centrosinistra, 16,5 per cento, e tra gli elettori di altri partiti, 25,6 per cento.

Ovviamente il dato dei pessimisti vede l’elenco invertito. Si dice preoccupato sulla sua situazione economica e lavorativa il 74 per cento di chi vota Partito Democratico, il 71 per cento di chi sceglie Fdi, il 70 per cento tra chi vota altre formazioni di centrosinistra, e il 69 per centro tra indecisi o astenuti. La percentuale scende al 51,5 tra gli elettori della Lega e il 45,3 tra chi vota Movimento 5 Stelle.

Sondaggi politici 27 giugno | Ultimi sondaggi

Per quanto riguarda le percentuali sulle intenzioni di voto ai partiti continua ad essere alto in queste settimane il consenso che gli istituti demoscopici attribuiscono alla Lega, dopo lo straordinario successo delle Elezioni Europee del 26 maggio, quando il Carroccio è salito al 34,3 per cento dei consensi. Il partito di Salvini viene costantemente segnalato ad un livello di preferenze maggiore di quello ottenuto alle urne.

Un sondaggio realizzato da Swg e diffuso lunedì 24 giugno attribuisce alla Lega il 37,3 per cento di voti potenziali, in crescita rispetto al 37 per cento rilevato sette giorni prima.