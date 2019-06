Sea Watch, la risposta della comandante a Salvini: “Non lo ascolto, penso a salvare vite umane”

Sea Watch Capitana Salvini | Carola Rackete

Sea Watch Capitana Salvini – “Non so cosa dice Salvini, non lo ascolto. Io sono responsabile della vita di queste persone e dell’equipaggio, la situazione politica non mi interessa”. Queste le parole della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, parlando con i giornalisti a bordo della nave che gli chiedevano un commento sulle critiche del ministro dell’Interno nei suoi confronti.

Il vice premier leghista Matteo Salvini dal canto suo ha ribadito la lotta che vuole portare avanti contro le ong. Il leader del Carroccio ha detto: “Continuerò a battermi contro le ong fuorilegge che aiutano trafficanti di esseri umani, ho anche ribadito che ridurre le tasse a tanti lavoratori, imprenditori, e famiglie è un nostro dovere e intendiamo farlo al più presto”.

Intanto, a Carola Rackete è stato assegnato il Premio “Acquaformosa che accoglie” in programma il prossimo 23 agosto ad Acquaformosa. Lo ha comunicato il presidente dell’associazione “Don Vincenzo Matrangolo”, Giovanni Manoccio, in una comunicazione inviata alla stessa Rackete.

La Sea Watch 3, con 42 migranti a bordo dal 12 giugno si trova al largo di Lampedusa e il 26 giugno ha forzato il blocco ed è entrata in acque italiane con destinazione Lampedusa, dove è arrivata nel pomeriggio.

