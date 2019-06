Sea Watch, Salvini: “Con l’Olanda non finisce qua”

Sea Watch Salvini Capitana | Olanda | Sea Watch 3

Sea Watch Salvini Capitana – “Con il governo olandese non finisce qui”. Il ministro dell’interno Matteo Salvini da Milano ha tuonato contro la Sea Watch. Poi il leader del Carroccio ha specificato: “Se ci fosse una nave italiana che si fa gli affari suoi davanti al porto di Rotterdam, vorrei vedere cosa direbbero”, ha aggiunto, ribadendo che “chi aiuta i trafficanti di esseri umani ne paga le conseguenze”.

Cosa ha detto la capitana Carola

La nave Sea Watch 3 è ferma in mare, davanti al porto di Lampedusa, con 42 migranti a bordo. La Capitana tedesca, Carola Rackete, dopo aver forzato i blocchi navali ed essere entrata in acque italiane, esprime il suo dissenso verso il vice premier della Lega: “Non so cosa dice Salvini, non lo ascolto. Io sono responsabile della vita di queste persone e dell’equipaggio, la situazione politica non mi interessa”.

Sea Watch Salvini Capitana | Cosa sta succedendo

La nave è bloccata davanti al porto dell’isola di Lampedusa. Intanto, alcuni parlamentari sono saliti a bordo per verificare le condizioni dei migranti, mente la Guardia di Finanza è salita per dei controlli formali. Le fiamme gialle hanno dichiarato che “la situazione si sta sbloccando”.

> Migranti, la Sea Watch 3 soccorre 53 persone al largo della Libia. Salvini: “Nave pirata”

> Sea Watch 3, l’appello dei migranti in un video: “Fateci sbarcare” | Video

> Sea Watch, attivisti a TPI: “Dormiremo davanti alla chiesa di Lampedusa fino allo sbarco dei naufraghi”

> Carola Rackete: tutto quello che c’è da sapere sulla capitana della Sea Watch 3