Palio di Siena 2 luglio 2019: ecco il Drappellone realizzato da Massimo Stecchi

Palio di Siena 2019 drappellone | 2 luglio | Presentazione

Ieri sera, 26 giugno 2019, è stato presentato nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico il Drappellone del Palio di Siena del 2 luglio 2019 che si corre in onore della Madonna di Provenzano. A realizzarlo è stato l’artista senese Massimo Stecchi che ha attinto dalla tecnica e dalla genetica.

La stesura piena del colore, per delineare simboli cari alla città, crea contrasti cromatici, vibrati e decisi, ricchi e maturi, dove una costante palette cromatica si rincorre, si mescola, si scontra per poi sposarsi in un armonico tutto di rossi, azzurri, neri e bianchi.

Presente poi il rosso della “terra bruciata di Siena” attraversato da linee e tratti scuri. Al centro di tutto la Madonna di Provenzano, che domina l’opera. La Vergine sembra, quasi, appoggiata con grazia al dipinto.

Grande spazio poi al protagonista del Palio: il cavallo. Elemento stilistico molto amato dall’artista, che ritorna più volte. Infine il cromatismo delle dieci Contrade che partecipano alla Carriera.

