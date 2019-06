Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 28 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, venerdì 28 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2019 | Previsioni

Il periodo di tensioni e nervosismo sta per lasciare il posto a una ritrovata armonia. Soprattutto per quanto riguarda l’Amore, cari amici dell’Ariete, quello che sembrava essersi inceppato adesso sta ricominciando a funzionare. Baciati dalla fortuna, in particolare, i rapporti nati da poco tempo: per questi è previsto un decollo straordinario.

Amici del Toro, in questo periodo l’amore non è proprio tra le vostre priorità. In effetti state vivendo una relazione stabile e per raggiungere questo equilibrio ci avete messo impegno e costanza, quindi ora avete voglia di pensare ad altro.

Novità professionali in arrivo dovute proprio ad un nuovo investimento di tempo ed energie.

Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, se siete in attesa dell’incontro della vostra vita mettete in programma un’uscita serale, perché è arrivata la vostra occasione. Venere è dalla vostra parte, come anche la fortuna.

Non lasciatevi scappare nessuna occasione di fare nuovi incontri perché sarebbe davvero un peccato.

Cari Cancro, è di estrema importanza che vi concediate qualche momento di pace e relax. Solo distendendo i nervi e liberandovi dalle tossine in eccesso potrete riuscire ad accogliere nel giusto modo tutte le belle novità in arrivo per voi.

La persona che speravate prima o poi si accorgesse di voi, in realtà, sta guardando nella vostra direzione già da qualche tempo, ma voi ormai ci avevate rinunciato: aprite le porte del cuore e lasciatevi travolgere dalla passione.

Cari amici del Leone, sia venerdì che sabato non saranno delle grandi giornate per voi. Siete sfiniti dagli impegni e rincorrete continuamente il tempo libero senza riuscire mai ad “acciuffarlo”.

Non temete perché questo stress eccessivo finirà con la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2019 | Vergine

È giunto il momento, cari Vergine, di appianare le vostre tensioni amorose con il partner. Nell’ultimo periodo avete infilato diverse perle in una lunga collana di discussioni e conflitti e le stelle suggeriscono di non arricchire ulteriormente questo “gioiello”.

Il fine settimana, d’altronde, è il momento giusto per mettersi a tavolino e dirimere quei conflitti che hanno trascinato la vostra relazione in una forte crisi.

Amici della Bilancia, siete in cerca di conferme: in amore, nel lavoro, da parte dei vostri affetti più importanti. Non temete perché con la chiusura del mese di giugno otterrete quelle risposte che attendete da tempo e che vi ridaranno un po’ di fiducia.

Cari amici dello Scorpione, non sarà un fine settimana semplice: le stelle prevedono momenti di agitazione dovuti a numerosi impegni e a del nervosismo che vi portate dietro da giorni. Cercate di mantenere l’equilibrio psicofisico per affrontare il lavoro e rimandate i chiarimenti a quando sarete meno stanchi e più lucidi.

Oroscopo Paolo Fox domani 28 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, si prospetta un fine settimana ricco di tensioni che dovrete essere bravi a non alimentare. Se infatti riuscirete a non farvi stuzzicare da alcune persone avrete vinto, anche se la pazienza non è mai stata il vostro forte.

Date una dimostrazione a voi stessi provando a comportarvi diversamente dal solito: rimarrete stupiti dai risultati.

Amici del Capricorno, se riuscirete ad avere uno sguardo più ottimista per il futuro cominceranno a piovervi addosso una serie di eventi positivi e che cambieranno per sempre la vostra vita.

Luglio, infatti, potrebbe essere un mese di grandi svolte per voi, quindi preparatevi ad accogliere tante belle novità: un matrimonio, una bella promozione sul lavoro…

Amici dell’Acquario, siete ancora troppo ancorati al passato e non riuscite a guardare avanti. Questa situazione, in effetti, non fa che rendervi molto nervosi e irritabili, perché siete rimasti incastrati in situazioni che vi vanno ormai molto strette.

Questo fine settimana concentratevi a pensare alle vostre paure, responsabili di tutti i vostri blocchi.

È necessario che controlliate maggiormente il vostro modo di esprimervi, cari amici dei Pesci. A volte la vostra lingua sa essere più tagliente di una lama affilata e questo non fa che allontanare persone e situazioni potenzialmente interessanti. Non rimproveratevi troppo per questo ma cercate semplicemente di cambiare atteggiamento verso il prossimo.

