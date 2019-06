Oroscopo di oggi 27 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 27 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 27 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 27 giugno 2019

Amici dell’Ariete, qualche tensione di troppo in questo giovedì che avvicina sempre di più al week end. Qualcuno ce la metterà proprio tutta per farvi uscire dai gangheri e alla fine la vostra reazione sarà decisamente forte.

Le stelle, però, vi pongono questo quesito: ne vale la pena un dispendio così grande di energie?

Cari Toro, le tensioni con il partner hanno raggiunto una temperatura davvero molto alta. È necessario distendere i nervi il più possibile, tirare un bel respiro, contare fino a dieci e affrontare i problemi uno ad uno.

Non ci sono altre soluzioni per risolvere questa situazione così pesante se non affrontandola con pazienza e tutto l’amore possibile.

Oroscopo di oggi 27 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo giovedì vi sorride. Vi siete di recente presi una bella soddisfazione sul lavoro ed è ora arrivato il momento di passare una bella serata in compagnia di chi amate per brindare ai vostri successi.

Attenzione solo a qualche collega che, per invidia, cercherà di rovinarvi i piani della serata: non concedetegli nessuna mossa.

Amici del Cancro, d’accordo che in quest’ultimo periodo vi siete dati alla pazza gioia per quanto riguarda l’amore, ma forse dovreste riprendere un attimo il controllo della situazione. Troppe avventure tutte insieme potrebbero creare confusione.

Il vostro è un animo profondamente romantico, quindi cercate di ridare il giusto peso ai sentimenti.

Amici del Leone, le stelle non sono esattamente dalla vostra parte in questo giovedì. Saranno i troppi impegni o il forte bisogno di andare in ferie, ma negli ultimi giorni vi sembra di non arrivare mai a mettere il punto.

Il consiglio è quello di non farvi carico di tutto ma di chiedere aiuto a chi sapete che non volterebbe mai la faccia di fronte a una vostra richiesta.

Oroscopo di oggi 27 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, giornata un po’ frizzantina. Che non significa, purtroppo, eccitante, ma all’insegna di un generale nervosismo. Forse è arrivato il momento di evidenziare i vostri sforzi al vostro capo al lavoro, il quale sembra sempre non riuscire a vederli.

Prendete un po’ di coraggio e fategli vedere chi siete.

Amici della Bilancia, non permettete a qualche presentimento non fondato di gettare nel caos la vostra vita di coppia. Piuttosto, se avete qualche sospetto di infedeltà per quanto riguarda il vostro partner, indagate a fondo prima di sollevare la questione davanti a lui/lei.

Vedrete, con la giusta cautela riuscirete ad evitare che arrivi un devastante uragano.

Amici dello Scorpione, purtroppo state vivendo un brutto periodo. Soprattutto sul lavoro, infatti, la vostra motivazione ha subito un forte calo e non riuscite a farla risalire.

Forse siete giunti ad un punto morto ed è necessario porre le basi per la resurrezione, innanzitutto cercando di capire cosa volete per il futuro.

Oroscopo di oggi 27 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, la fine di una relazione molto importante vi sta facendo piombare nel caos. Non riuscite a mantenere il controllo sia al lavoro che con i vostri familiari, continuamente bersagliati dal vostro nervosismo.

Urge un week end di relax e chiacchiere con chi sa capirvi davvero, come i vostri più cari amici.

Cari Capricorno, in questo periodo siete un po’ appiattiti e annoiati. Avete bisogno di nuovi stimoli, soprattutto per far capire a voi stessi la nuova direzione che deve prendere la vostra vita.

Qualcuno vi inviterà in posti dove non siete mai stati per vivere nuove esperienze: accettare, a questo punto, è più un dovere che un piacere.

Amici dell’Acquario, non fustigatevi troppo se avete preso un abbaglio. Pensavate di aver finalmente trovato il grande amore della vostra vita, ma purtroppo avete scambiato una pietra per un diamante.

Non perdetevi d’animo, l’estate è appena cominciata e ci sono tante opportunità per voi all’orizzonte.

Cari Pesci, avete commesso un grave errore sul lavoro e adesso ne pagate le conseguenze. Credevate di riuscire a terminare tutte le vostre incombenze entro le ferie ma avete calcolato male i tempi e ora siete pieni di cose da fare.

Non andate nel panico ma piuttosto chiedete aiuto, vedrete che ci sarà più di una persona disposta a darvi una mano.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

