Oroscopo di domani | 28 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 28 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 28 giugno 2019:

Oroscopo di domani 28 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, venerdì è finalmente arrivato e potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia. Avvertite il bisogno di riavvicinarvi al partner dopo una settimana di lontananza fisica, mentale ed emotiva. Avete del tempo a disposizione, quindi approfittatene per elaborare una bella sorpresa.

Cari Toro, venerdì intenso sarà per voi quello di domani. Il lavoro non vi lascia scampo, dovrete affrontare qualche imprevisto che potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli anche nel weekend, ma non abbiate timore, ci penseranno i vostri cari a risollevarvi il morale.

Oroscopo di domani 28 giugno 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la voglia di vacanza si fa sentire. La giornata di domani sarà utile a schiarire le idee, magari prendendo finalmente qualche decisione riguardo dove andare e cosa fare durante il periodo di ferie. L’estate ha ormai preso il via, non dovreste rimandare troppo a lungo i vostri progetti.

Cari amici del Cancro, venerdì su di giri per voi. Uno scontro infuocato col partner vi ha privato della pazienza e affronterete la giornata di domani con scudo e spada. La vostra vita sentimentale sta attraversando un brutto periodo e il nervosismo si rifletterà anche sul lavoro.

Cari amici del Leone, non dovete perdere la pazienza così facilmente. Avete i nervi a fior di pelle per qualche inceppo lavorativo, ma anziché sbroccare ogni due secondi costruendo castelli di sabbia perché non provate a ragionare un po’ di più? Fate un passo indietro e riguardate le vostre azioni da un’altra prospettiva, potrebbe esservi utile per le azioni future.

Oroscopo di domani 28 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, il venerdì porta consiglio soprattutto per chi ha intenzione di vivere un grande fine settimana. Inforcate gli occhiali e prendete la crema solare, avvertite già l’odore di mare. Avete bisogno di distendere i nervi, magari lungo la battigia con un bel libro tra le mani. Niente potrà intaccare la vostra estasi, o quasi…

Cari amici della Bilancia, sarà un venerdì impegnativo per voi. Le sfide a lavoro non mancano mai, ancor di più questo fine settimana che potrebbe riservarvi qualche sorpresa di troppo. Non mostrate le vostre debolezze al nemico, camuffatele con una finta spavalderia.

Cari amici dello Scorpione, dovete tenere duro anche se vi sembra impossibile. Ultimamente la pazienza sembra aver fatto le valigie, ma dovete riacciuffarla perché ne avrete bisogno per il futuro.

Non è facile ma dovreste pensare di meno al lavoro, magari dedicandovi a qualche attività interessante o semplicemente uscendo di più con gli amici.

Oroscopo di domani 28 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata interessante quella di domani per chi ha deciso di rischiare. Finalmente alcuni risultati sembrano venire a galla, non dovete perdere di vista l’obiettivo e perseverare finché non lo raggiungerete.

Cari amici del Capricorno, vi siete adagiati un po’ troppo sugli allori negli ultimi tempi e questo errore potrebbe costarvi caro. Secondo l’oroscopo di domani, le stelle vi suggeriranno di darvi da fare, rimboccatevi le maniche ed evitate di scaricare il vostro lavoro sulle spalle degli altri.

Cari Acquario, quanto nervosismo! Rallentate e prendete qualche respiro in più perché con quest’atteggiamento non arriverete lontano. Vi guardate attorno e vedete soltanto una nube grigia, a lavoro quanto nella vita sentimentale. Le stelle vi consigliano cautela, immaginate di star camminando in una camera di cristallo.

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata positiva per voi che emanate energia da ogni poro della pelle. Il fine settimana vi mette di buon umore, dedicherete del tempo alla famiglia e agli amici cercando di organizzare qualcosa di interessante.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 28 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE