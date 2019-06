Oroscopo Branko 27 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 27 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 giugno 2019.

Amici dell’Ariete, la Luna è in transito nel vostro segno. Cosa significa? Che di sicuro riuscirete a mettervi alle spalle un periodo difficile sul lavoro. Siete in ripresa e se ne accorgeranno anche i vostri colleghi: non avrete più paura di un superiore un po’ troppo invadente. In amore, invece, grazie a Giove vivete un periodo di stabilità.

Il periodo invernale e primaverile della vostra vita è stato denso di difficoltà sul lavoro, ma adesso che vi state mettendo alle spalle un fallimento che avete fatto fatica ad accettare tutto diventerà più facile. Adesso, però, dovrete inventarvi qualcosa per l’estate: siete avidi di successo e soprattutto molto competitivi. Non amate perdere, neanche in amore.

Oroscopo Branko 27 giugno 2019 | Gemelli

La Luna nel vostro segno, insieme all’influenza di Nettuno, vi porterà qualche malanno, che però riuscirete a superate. Tuttavia, ne uscirete un po’ malconci e non avrete la stessa tenacia di sempre, soprattutto sul lavoro. Per quelli di voi che sono single, non è ancora il momento di tuffarvi in una nuova avventura.

Anche per voi la Luna è foriera di buone notizie. Avrete uno slancio in più nel dialogo con persone nuove e forse potreste conoscere qualcuno che diventerà presto speciale. Avete progetti lontani che oggi vi sembrano più realizzabili, mentre qualche problema in famiglia potrebbe richiedervi di organizzare un viaggio inaspettato.

È un periodo molto delicato per voi sul lavoro, visto che state cercando di costruire il vostro successo e per farlo avete bisogno di studiare e di impegnarvi a fondo. Avete poco tempo per il resto, ma al momento la cosa non vi preoccupa. Iniziate però a pensare anche alla vostra famiglia.

Oroscopo Branko 27 giugno 2019 | Vergine

Oggi avete voglia di relax. Prendete un giorno di ferie, se riuscite, e godetevi una bella giornata senza pensare a niente. Solo con un po’ di tranquillità riuscirete a fare finalmente una scelta che state rinviando da troppo tempo. Siete un po’ nervosi, ma è normale. Chi vi vuol bene capirà.

Oggi sarà una giornata difficile per voi, soprattutto dal punto di vista della salute. Ultimamente avete stressato il vostro corpo fino a livelli inverosimili e adesso lui vi presenta il conto. Nel frattempo, mentre cercate di riprendervi, avviate i contatti per una nuova possibile collaborazione. Per riuscirci, utilizzate tutte le vostre doti dialettiche.

Siete in una fase difficile della vostra vita, durante la quale avete ricevuto solo cattive notizie e delusioni. Per fortuna, questo periodo dovrebbe concludersi a breve. Nel frattempo, non vi sentite pronti a far nascere nuovi amori, mentre se siete in coppia non trascurate troppo il partner.

Oroscopo Branko 27 giugno 2019 | Sagittario

Siete stati un po’ distratti in questi giorni, ma per fortuna non avete combinato danni. La prossima volta però potreste non essere così fortunati, quindi concentratevi. Evitate decisioni professionali importanti, ma osservate gli altri in silenzio senza esporvi.

In questo giorno avrete l’opposizione di Marte, che potrebbe causarvi qualche fastidio sul lavoro, soprattutto con alcuni colleghi decisamente poco collaborativi. Vi sentite fuori luogo ormai da tempo, forse è il momento di cambiare aria. Le stelle saranno comunque dalla vostra parte, quindi fate la vostra scelta con serenità. Ottimi presupposti per un miglioramento delle vostre condizioni economiche.

Amici dell’Acquario, oggi per voi è un giorno molto positivo. Amore e lavoro vanno a gonfie vele, ma a provocarvi qualche grattacapo ci saranno alcune inattese discussioni in famiglia. Utilizzate però tutta la pazienza per evitare che la crisi diventi troppo grave. Sul lavoro, cercate l’iniziativa personale.

L’influenza della Luna nel vostro segno vi porta qualche buona notizia, ma anche diversi problemi. Vi sentite un po’ a corto di ottimismo e il vostro umore vi rende irascibili e poco inclini a divertirvi. Sul lavoro avete molto successo, ma sapete che dovete continuare a coltivarlo.