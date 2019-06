Notizie di oggi Agenda 27 giugno 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 27 giugno 2019

Agenda politica

Sea Watch: sviluppi dopo che la nave dell’Ong è arrivata a Lampedusa. Zingaretti chiede un incontro a Conte. Mobilitazione a Roma e in altre città.

Ue: governo al lavoro per evitare la procedura di infrazione. Tensioni Lega-M5s su Tav e Autonomia.

Lega: Salvini a Milano per un convegno organizzato da Libero e poi festa della Lega a Treviglio.

Camera: voto finale sul dl crescita in Aula al Senato. Vaccini, conferenza stampa no vax a Montecitorio.

Notizie di oggi: agenda esteri

G20: domani al via il summit a Osaka, in Giappone. Arriva il premier Conte.

Iran: scade il termine indicato da Teheran per l’accordo sul nucleare.

Nato: riunione dei ministri della Difesa Ue sul bilancio.

Consiglio d’Europa: seduta dell’assemblea dopo la riammissione della Russia.

Ue: apertura del Forum di Bruxelles con Stoltenberg, Mogherini e diversi ministri degli Esteri europei.

Agenda economica

Istat: fiducia consumatori e imprese a giugno, commercio estro extra Ue a maggio.

Ferrovie dello stato: piano di sviluppo del turismo con Centinaio e Battisti.

Agenda cronaca

Migranti: audizione alla Camera del garante per i diritti dei detenuti.

Corridoi umanitari: dal Libano arrivano a Fiumicino 77 profughi siriani per l’iniziativa di Sant’Egidio e Chiese protestanti.

Rocca di Papa: funerali del sindaco morto per l’esplosione. Partecipa Zingaretti.

Pedofilia: team italia-Usa illustra i risultati di un’indagine globale.

Meteo: bollino rosso per il caldo in sei città. Allerta per anziani e neonati.

Notizie di oggi: agenda sportiva

Basket: al via gli Europei femminili, sfida Italia-Turchia.