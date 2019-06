Madre obbliga figlia sesso padre | Una coppia di genitori di Varese è accusata di gravi maltrattamenti sui loro quattro figli e, in particolare, sulla figlia di 10 anni, costretta a subire la violenza sessuale da parte del padre.

I fatti sono avvenuti circa un mese fa ma sono stati resi noti solo questa settimana durante una conferenza stampa tenuta dal procuratore.

Secondo quanto riportato in questa occasione la madre avrebbe obbligato la bambina di 10 anni a sottoporsi allo stupro da parte del padre. La donna avrebbe inoltre assistito alla scena.

Per impedire alla bambina di ribellarsi e per abusare di lei più facilmente, i due l’avrebbero anche drogata.

Durante la conferenza stampa tenuta dal procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo è emerso anche un altro fatto simile svoltosi in provincia del comune lombardo.

Madre obbliga figlia sesso padre | In questo altro caso, una madre 35enne avrebbe maltrattato continuativamente e per circa un anno la figlia disabile di 7 anni insieme ai fratelli di 7 e 4 anni.

Secondo un’indagine pubblicata nel 2018 sul sito di Repubblica, in Italia nel 2017 5.788 minori sono stati vittime di violenze. Si tratta dell’8 per cento in più rispetto al 2016 e al 43 per cento in più rispetto a 10 anni fa, quando le vittime di violenze domestiche ammontavano a 4.061, di cui il 60 per cento minori.

I dati sono stati ricavati da Interforce ed elaborati per il Settimo Dossier della Campagna “Indifesa” di Terre des Hommes.

