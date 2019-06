“Dopo il tour, stop con la musica”: l’annuncio di Laura Pausini che fa disperare i fan

Laura Pausini lascia la musica – L’annuncio a sorpresa di Laura Pausini ha lasciato senza parole tutti i fan. “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare”, ha rivelato la cantautrice.

Proprio ieri la Pausini si era esibita allo stadio San Nicola di Bari insieme a Biagio Antonacci in occasione del loro tour insieme. La tappa, quasi sold out, ha raggiunto 43mila biglietti venduti.

Uno stop che arriva dopo anni piuttosto movimentati sia sul fronte discografico che sui concerti: la 45enne di Faenza nel 2013 ha festeggiato il ventennale della sua carriera con la raccolta “20 – The Greatest Hits” con tanto di relativo tour mondiale.

Nel 2015 la Pausini ha pubblicato l’album di inediti “Simili” seguito da un altro tour mondiale; nel 2016 ha realizzato l’album natalizio “Laura Xmas” poi, due anni dopo, il nuovo album di inediti “Fatti sentire” e un altro tour mondiale.

Dunque la cantautrice, terminata la tournée ad agosto, si prenderà una pausa di un paio d’anni. Proprio nei giorni scorsi la vincitrice del Festival di Sanremo 1993 si era lasciata andare a un lungo sfogo sui social che ha commosso i fan.

L’artista aveva rivelato di sentirsi in colpa per non essere andata alla recita scolastica della figlia di sei anni: “Oggi voglio raccontarvi una cosa un po’ personale che spesso non viene presa in considerazione per chi fa un lavoro come il mio perché si pensa sempre che tutto sia sempre facile e semplice per noi cantanti”.

