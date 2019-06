IN HER SHOES TRAMA – Cameron Diaz e Toni Collette recitano l’una al fianco dell’altra nel film In Her Shoes – Se fossi lei, una commedia del 2005 diretta dal premio Oscar Curtis Hanson.

Maggie e Rose sono due sorelle con due caratteri incredibilmente diversi: si potrebbe dire che in comune hanno soltanto il DNA e lo stesso numero di scarpe.

Maggie è una ragazza spumeggiante, la sorella minore che incarna perfettamente lo stereotipo della ragazza frivola, immatura e incosciente che si concede ad avventure sentimentali senza né capo né coda, cambiando un fidanzato come la biancheria intima.

Rose invece è l’esatto opposto, sempre con la testa sulle spalle anche per via della sua carriera d’avvocato e con l’idea malsana di trovare il principe azzurro.

Due sorelle che non potrebbero essere più diverse di così, eppure l’unica passione in comune è proprio lo shopping ossessivo-compulsivo delle scarpe.

La madre è morta tanti anni fa in un misterioso incidente automobilistico e il loro padre si è poi risposato con una donna che ha deciso di cacciare Maggie di casa a causa dei suoi comportamenti esuberanti. Motivo per cui la giovane si ritrova a casa di Rose e il ringraziamento dell’ospitalità non è dei migliori.

Rose ha difficoltà ad approcciarsi con l’altro sesso, vorrebbe una storia d’amore tipica delle favole e invece una sera, tornando a casa dal lavoro, trova sua sorella a letto con il suo fidanzato. La spaccatura tra le due è netta.

In her shoes trama | Se fossi lei | La separazione

Rose nel frattempo cambia vita: abbandona la professione, s’infatua di un suo collega e si dedica alla cura dei cani. Maggie invece si trasferisce a casa della nonna, creduta morta e invece allontanata dal genero a causa di contrasti sulle scelte di vita della famiglia.

Rose soffre molto per l’assenza della sorella e preferisce chiudersi in se stessa, allontanando tutti, persino il suo futuro marito.

Le due sorelle si ritroveranno grazie all’intromissione della nonna la quale, scoperto l’indirizzo di Rose, le aiuterà a ricongiungersi. Maggie è più matura adesso, dopo aver svolto un po’ di volontariato presso le case di riposo.

Le due sorelle riescono a buttarsi alle spalle le divergenze del passato e Maggie deciderà di aiutare Rose a riavvicinarsi al futuro marito.

