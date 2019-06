In Her Shoes film | Se fossi lei | Trama | Cast | Streaming | Curiosità

IN HER SHOES FILM – In her shoes – Se fossi lei è un film del 2005 diretto da Curtis Hanson, regista e sceneggiatore da Premio Oscar, poiché con L.A. Confidential ha portato a casa ben tre statuette (una per miglior film, una come miglior regista e una come miglior sceneggiatura non originale).

In Her Shoes è una commedia che vede come protagoniste un improbabile duo: Cameron Diaz e Toni Collette, entrambe calate nella parte di due sorelle rivali.

In her shoes film | Trama

In Her Shoes pone a confronto due sorelle completamente opposte: in comune hanno soltanto il DNA e il numero di scarpe. Rose è un avvocato in carriera che sogna il principe azzurro, mentre Maggie – più giovane – non ha un impiego fisso ma ha un corpo perfetto e una vita sentimentale molto attiva, poiché scarica un fidanzato dopo l’altro.

Le due sorelle dopo un litigio devono trovare un modo per andare d’accordo e al loro fianco ci sarà una nonna che credevano di aver perso per sempre.

La trama al completo del film In her shoes

In her shoes film | Cast

Il cast di In Her Shoes – Se fossi lei abbiamo come protagoniste due volti amati di Hollywood. La prima è Cameron Diaz, nome celebre per aver recitato in film come Tutti pazzi per Mary e L’amore non va in vacanza, la quale in questa commedia interpreta Maggie Feller.

L’altra sorella, Rose Feller, è interpretata da Toni Collette, attrice che ha ricevuto una nomination al Premio Oscar per il film Il sesto senso; l’abbiamo vista in tantissime pellicole come Le nozze di Muriel, Shaft, About a boy, Little Miss Sunshine e Un amore senza tempo.

La nonna premurosa delle due sorelle è interpretata da Shirley MacLaine, attrice premio Oscar (Voglia di tenerezza) la quale ha ottenuto una nomination ai Golden Globe 2006 per la categoria di miglior attrice non protagonista grazie a In Her Shoes.

Nel cast ancora vediamo Richard Burgi che interpreta Jim Danvers, Anson Mount che interpreta Todd, Candice Azzara che interpreta Sydelle Feller e Brooke Smith nelle vesti di Amy.

In her shoes film | Streaming

In Her Shoes – Se fossi lei è un film riproposto in prima serata su Rai 3 giovedì 27 giugno 2019. Alle ore 21:20 potrete sintonizzarvi sul terzo canale della Rai (tasto 3 del telecomando, 503 per la versione HD) oppure seguire il film in diretta streaming tramite RaiPlay.