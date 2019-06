Grease | Film | Curiosità | John Travolta | Cast | Trama

GREASE FILM – Conosciuto come il musical senza età, Grease ha segnato un’epoca e ha reso John Travolta una stella del musical cinematografico.

Il mondo assisteva a un grande evento nel 1978, quando Grease iniziò a popolare le sale cinematografiche con i passi di danza e la storia d’amore tra Danny Zucko e Sandy Olsson.

Un amore sbocciato nelle caldi notti d’estate e messo a dura prova dal contesto sociale del liceo. Sono passati quarant’anni dalla prima di Grease e il musical è tutt’oggi molto amato e apprezzato.

Sapevate che una delle idee originali dell’adattamento del musical di Grease riguardava un film d’animazione?

La traduzione letterale di Grease è “brillantina”, gel per capelli di cui il protagonista abusa senza ombra di dubbio. Seppur il film sia ambientato al liceo e veda come protagonisti degli adolescenti, il cast in realtà non prevedeva attori così giovani. John Travolta, ad esempio, aveva 23 anni quando girò il film, così come Olivia Newton-John, Sandy, ne aveva 29.

Grease curiosità | Chi avrebbe interpretato chi?

Siamo abituati al volto di John Travolta quando parliamo di Grease, ma sapevate che in principio anche Elvis Presley avrebbe dovuto prendere parte alla pellicola?

Il ruolo che gli era stato offerto era quello di Angelo, ma il celebre cantante non accettò e al suo posto fu scelto Frank Avalon.

Grease ha comunque reso omaggio a Elvis quando Rizzo si esibisce sulle note di “Look at me I’m Sandra Dee” e intona un verso che recita: “Elvis Elvis, let me be. Keep that pelvis far from me”.

Invece sapete a chi fu offerta in principio la parte di Danny? A Henry Winkler, meglio conosciuto come Fonzie di Happy Days!

Olivia Newton-John, prima di accettare il ruolo da protagonista, aveva chiesto al regista di girare una scena di prova, quella del drive-in, e fu in quel momento che poi decise di salire a bordo del musical.

Ed è stata proprio l’attrice a svelare un dettaglio circa gli attillatissimi pantaloni indossati nell’ultima scena del film: non le sono mai calzati, infatti le sarte dovevano cucirglieli addosso a ogni ciak e l’attrice temeva che potessero rompersi al minimo movimento.

Grease curiosità | L’opposizione della critica

Seppur oggi Grease sia un film amatissimo, all’epoca la critica lo stroncò. “Non ho visto Grease, ma la testimonianza di questo stridente, lusinghiero, non coinvolgente e poco attraente film. Sono gli anni ’50 – forse l’ultimo decennio innocente a noi concesso – riprodotti attraverso una coscienza anni ’70 grottescamente distorta”, così riportava il Los Angeles Times, ma non furono tutti pareri negativi.

Inoltre, nel periodo delle riprese il protagonista John Travolta non stava vivendo un momento felice perché la sua fidanzata – Diana Hyland – era stata stroncata da un tumore al seno e l’attore stava soffrendo molto.

Infine, nella prima scena del film, dove Danny e Sandy vivono felici gli ultimi momenti della loro storia al mare, Danny indossa una giacca sportiva blu poco casuale perché è stata scelta come omaggio a James Dean, il quale ne indossa una identica (seppur rossa) in Gioventù Bruciata.

Grease curiosità | Trama

Di cosa parla Grease? Danny e Sandy s’innamorano d’estate. La ragazza deve tornare in Australia al termine delle vacanze e, sicuro di averla persa, Danny invece se la ritrova all’inizio dell’anno scolastico perché si è trasferita da Sydney.

Mentre Sandy cerca di farsi accettare come la nuova arrivata dalle Pink Ladies, Danny vuole preservare la sua immagine da duro e finge indifferenza al passaggio della bella Sandy la quale, per vendetta, flirta con Tom.

Grease è diventato un cult, ma non ha mai vinto un premio: è stato candidato a 5 Golden Globe e ha ottenuto una nomination agli Oscar, ma nessuno di questi importanti riconoscimenti gli è stato attribuito.

E Grease è la prova che tanti riconoscimenti non fanno la qualità di un film.