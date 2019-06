Francia | Spari moschea | Brest | Due feriti

FRANCIA SPARI MOSCHEA BREST FERITI – Momenti di paura in Francia. Da oggi pomeriggio a Brest, città portuale della Bretagna, nel nord del Paese, un individuo è ricercato dalla polizia per aver aperto il fuoco davanti a una moschea, ferendo due persone. Lo ha confermato il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, precisando in un tweet che la polizia è “mobilitata”. Secondo il quotidiano locale Le Telegramme, un uomo ha aperto il fuoco a più riprese davanti alla moschea del quartiere di Pontanezen. I feriti non sono in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni un’auto è arrivata e si p fermata davanti alla moschea. Un uomo è uscito dalla vettura e ha iniziato a discutere con un altro individuo. Il tono si è fatto acceso. Sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, forse 6 o 7. Il veicolo è ripartito subito dopo.

Le due persone ferite sarebbero state colpite alle gambe. Sarebbe stato colpito anche l’imam, Rachid El Jay. Il secondo ferito sarebbe una persona a lui vicina, che girava i video delle sue prediche. Rachid El Jay è un imam controverso. Circa tre anni fa venne alla ribalta per le sue prediche esasperate, in cui disse fra l’altro a dei bambini che “ascoltando musica ci si trasforma in maiali”. Successivamente si iscrisse al corso di formazione per “conformarsi alle regole della laicità” e l’Isis lo inserì fra i suoi ‘condannati’.

Il primo a prestare soccorso ai due feriti sarebbe stato un farmacista che lavora poco distante dal luogo degli spari. Il quartiere di Brest è stato subito bloccato dalla polizia ed è partita la caccia all’autore degli spari. Una donna testimone dell’accaduto è stata sentita dagli agenti.

Secondo testimoni e persone del quartiere intervistate dai media, la moschea non ha ricevuto minacce nei giorni scorsi. Il sindaco di Brest, Francois Cuillandre, è arrivato sul posto intorno alle ore 17.30. Le autorità hanno assicurato alla comunità che tutto verrà fatto per fermare l’autore del gesto il prima possibile.