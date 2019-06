DON MATTEO 11 STREAMING 27 GIUGNO – Questa sera, giovedì 27 giugno 2019, va in onda il terzo episodio di Don Matteo 11. La celebre fiction è stata riproposta dalla Rai per andare in onda ancora una volta con l’undicesima stagione (arrivata sui piccoli schermi italiani la prima volta nel 2018). Per combattere l’attesa della nuova stagione, rivedremo le avventure di Don Matteo e i personaggi dell’amata fiction.

Questa sera il terzo appuntamento vedrà due episodi in onda: La vera ricchezza e Il prezzo del talento.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Mentre nella prima puntata vedremo Sofia coinvolta parzialmente in un caso, poiché la sua compagna di classe è stata aggredita, e Anna intenta a riconquistare il cuore di Giovanni, nella seconda puntata sarà sempre Anna ad essere coinvolta perché una ex del suo fidanzato è tra i sospettati di un tentato omicidio.

Ma dove vedere Don Matteo? La fiction con protagonista Terence Hill è una costante di Rai 1 esattamente come il Commissario Montalbano e Un medico in famiglia.

Vediamo insieme dove guardarla in tv e streaming.

Don Matteo 11 streaming 27 giugno | Dove vedere in tv

Il terzo episodio di Don Matteo 11 va in onda in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre ma anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

La trama degli episodi di Don Matteo 11 in onda stasera

Don Matteo 11 streaming 27 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire Don Matteo 11 via streaming tramite tablet, smartphone e pc può farlo grazie a RaiPlay. La piattaforma permette di usufruire dei contenuti Rai tramite registrazione.

Chi vuole recuperare le puntate già andate in onda potrà farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay. Tutto quello che dovete fare è registrarvi anche tramite Facebook alla piattaforma e poi selezionare il contenuto di vostro interesse.

Le anticipazioni della puntata di questa sera di Don Matteo

Don Matteo 11 vi aspetta giovedì 27 giugno 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.