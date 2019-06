La classifica delle città più care al mondo: Milano è davanti a Parigi

Città più care del mondo – È Hong Kong la città più cara al mondo, seguono sul podio Tokyo e Singapore. Il quarto posto va a Seul, Corea del Sud.

A stilare la classifica delle metropoli più costose al mondo è la società di consulenza Mercer specializzata in sviluppo e organizzazione del capitale umano.

In Europa il primato va a Zurigo in Svizzera che, a livello globale, si situa al quinto posto. Subito dopo seguono Shanghai, Ashgabat (Turkmenistan), Pechino, New York e Shenzen (Cina).

Nella classifica “cost of living” stilata dall’azienda americana, ben 8 città tra le prime 10 posizioni sono asiatiche. Tra i centri italiani svetta Milano che si situa al 45esimo posto (davanti a Parigi) ma che perde ben 12 posizioni.

In 43esima posizione c’è Dublino. Roma è 55esima (da 46esima) dietro alla centro-africana Bangui. Ancora meno costose Amsterdam (58esima), Monaco di Baviera (67esima), Francoforte (74esima), Bruxelles (77esima), Berlino (81esima), Madrid (82esima) e Barcellona (91esima).

La città meno cara al mondo? Tunisi preceduta da Tashkent (Uzbekistan) e Karachi in Pakistan.

Il sondaggio in questione è basato su un totale di circa 500 città e paragona oltre 200 fattori in ciascuna location, dal costo degli alloggi, dei trasporti, dell’abbigliamento, ai divertimenti.

New York, sede dell’headquarter di Mercer, è stata usata come metro di paragone così come il dollaro americano come valuta di riferimento. “L’obiettivo della classifica – spiegano la società di consulenza – è aiutare le multinazionali a determinare le indennità nelle retribuzioni dei dipendenti espatriati”.

