Città bollino rosso oggi | 27 giugno 2019 | Meteo caldo Italia | Temperature

Continua l’ondata di caldo senza precedenti sull’Italia, con temperature che non erano così alte – secondo gli esperti del meteo – da almeno 100 anni: per questo motivo, il ministero della Salute ha diramato per oggi, giovedì 27 giugno 2019, un bollettino con l’elenco delle città da bollino rosso.

Città nelle quali i livelli delle colonnine di mercurio supereranno stabilmente i 40 gradi, con picchi fino a 43 gradi. Quindi, un caldo torrido che rischia di diventare pericoloso per tutti coloro che stanno a lungo esposti al sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Quanto durerà questa ondata di caldo record?

Per questo motivo, il ministero della Salute si è raccomandato – soprattutto nei confronti di anziani e bambini – di evitare l’esposizione diretta al sole tra le ore 11 e le ore 18, come anche di non svolgere attività fisica intensa all’aria aperta nella stessa fascia oraria.

Consigliatissimo, invece, bere molta acqua e seguire un’alimentazione leggera ed estiva, senza appesantirsi inutilmente. Ma quali sono le città bollino rosso di oggi? Vediamolo insieme.

Città bollino rosso oggi | 27 giugno 2019

Viste le temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali, il ministero della Salute ha individuato in totale sei città a rischio per la giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2019.

Tutte si trovano al Nord o al Centro della nostra penisola: il Sud, infatti, al momento è escluso dall’ondata di caldo africano. Nel meridione e nelle isole, dunque, le temperature si assestano sulle medie stagionali. Caldo, ma senza eccessi.

Le sei città a rischio di oggi sono Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. Ai cittadini di questi centri, dunque, si raccomanda prudenza.

Le previsioni meteo per l’Italia di oggi, 27 giugno 2019

Città bollino rosso domani | 28 giugno 2019

E domani, venerdì 28 giugno, la situazione è destinata a peggiorare. Tanto che il ministero ha indicato ben sedici città bollino rosso: oltre alle già citate Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma, si aggiungeranno infatti Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

In Europa mai così caldo come nell’ultimo anno. A giugno previsti 45 gradi