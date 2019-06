Papà e figlia annegano al confine con gli Stati Uniti: il commovente commento di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni commenta la foto dei migranti, padre e figlia, annegati al confine tra Messico e Stati Uniti che ha indignato il mondo intero. Non è la prima volta che la fashion blogger di Cremona affronta tematiche sensibili.

L’influencer più famosa d’Italia in diverse situazioni ha mostrato la sua anima più sensibile e stavolta torna a farlo rispetto a una tematica tanto delicata quanto dolorosa come quella dei migranti che dai paesi del Centro America cercano di superare la dogana e arrivare negli Stati Uniti.

Guardate questa foto e abbiate il coraggio di denunciare il cattivismo di chi alza i muri

Chiara Ferragni, nel bel mezzo del suo tour in giro per il mondo per promuovere la sua prima linea di make up firmata Lancome, ha deciso di dare spazio alla vicenda infilando tra le sue stories su Instagram l’immagine straziante dei due corpi annegati nel Rio Grande.

Chiara Ferragni migranti annegati | Il commento

“Questo mi ha spezzato il cuore”, scrive la fashion blogger riprendendo il post dello scrittore statunitense Shaun King. “Questa cosa mi ha fatto piangere molto. Il video è molto forte e il più scioccante che abbia mai visto, ma la gente deve conoscere quello che sta succedendo nel non lasciare che le persone entrino nel paese. È solo molto triste e crudele. Non posso credere che viviamo in una società in cui accadono cose come queste perché chiudiamo le frontiere”, conclude la fashion blogger.

Un messaggio intenso, toccante che mostra la posizione netta che Chiara Ferragni assume nei confronti della questione delicata dei muri e delle frontiere.

La storia di Oscar, 25 anni, e della sua bambina Valeria, di meno di due anni, ha scosso il mondo intero. Lo scatto dei loro corpi stretti nell’ultimo abbraccio ha fatto il giro del web e svegliato le coscienze.

