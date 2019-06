Leonardo Di Caprio conquista Chiara Ferragni: la rivelazione in un post

Chiara Ferragni è innamorata di Leonardo di Caprio. Da quando è adolescente.

Come tutte le donne nate negli anni 80, anche lei ai tempi di Titanic si è presa una cotta per il giovane attore di Hollywod Leonardo Di Caprio, che nella pellicola di James Cameron salva la bella Rose a bordo della nave in pericolo.

Si tratterebbe di una vera e propria teen crash.

A svelarlo sono i tatuaggi temporanei che Chiara Ferragni ha ritrovato nella sua casa di Cremona mentre girava il documentario sulla sua vita.

Come ha scritto in un post su Instagram, la giovane influencer ha riscoperto le applicazioni dei tatuaggi che raffigurano il volto del bel Leonardo Di Caprio nell’abitazione di quando era bambina, e non ha potuto resistere alla tentazione di attaccarle nuovamente sul braccio.

Aveva 11 anni quando l’ha fatto per la prima volta, era il 1998 e la pellicola premio Oscar era appena uscita. Facendo impazzire tutte le teenager. Chi non ha avuto un album di foto di Leonardo Di Caprio da ammirare e su cui sognare ogni giorno?

Anche Chiara Ferragni. Chi le avrebbe detto che all’età di 30 anni sarebbe diventata così popolare e avrebbe partorito un figlio proprio nella Los Angeles casa di molto divi Hollywood?

Chiara Ferragni innamorata di Leonardo Di Caprio | C’entra il nuovo look di Fedez?

Non sappiamo se la giovane influencer abbia mai incontrato Leonardo Di Caprio, ma chissà, forse potrebbe aver preso male il repentino cambio di stile del marito e cantante Fedez, che da poche ore porta i capelli ossigenati.

Probabilmente, mentre aspetta di digerire la cosa e di accettare il nuovo look del compagno, torna a sognare i colori più sobri dell’affascinante Leonardo di Caprio, poco più che ventenne ai tempi di Titanic. Che con i suoi gesti eroici e la sua avvenenza ha fatto girare la testa a tutte.

