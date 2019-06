Cane salva bambina palla | L’ennesimo caso che riprova quanto l’intelligenza a quattro zampe sia importante per l’uomo: in Cina una bambina è stata salvata dal proprio cane che l’ha trattenuta dopo che la sua palla era finita in acqua.

Nel video si vede la scena in cui la bimba sta giocando serenamente lungo le sponde di un fiume, quando la sua palla cade in acqua. La piccola si dirige quindi verso la riva del corso d’acqua in piena quando il cane capta il possibile pericolo che corre la sua padroncina.

Con un balzo in avanti, l’animale afferra la piccola per il vestito salvandola dal possibile annegamento.

Cane salva bambina palla | Video pastore tedesco che salva la bimba

Dopo averla messa in salvo, il pastore tedesco decide di sostituirsi alla padrona e si lancia nel recupero della palla in acqua. Questa scena di tenera amicizia cane-bambina è stata ripresa in un breve video di 16 secondi che in poco tempo ha fatto il giro del web diventando virale.

Il video del salvataggio ha in pochi giorni infatti totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Twitter e 11 mila retweet.

Lo spot shock contro l’abbandono degli animali sulle note dei Queen

Il commento di Salvini sul festival della carne di cane a Yulin, in Cina, dove vengono torturati migliaia di animali

Cina, festival della carne di cane a Yulin: “Animali torturati e bolliti vivi, così sono più buoni”

VIDEO | Conigli in gabbia, gli animalisti: “C’è un modo per mettere fine a questa crudeltà”

Blogger uccide 31 stelle marine solo per farsi un selfie: la rivolta degli animalisti sui social

Lo zoo è chiuso da 3 mesi ma gli animali sono ancora chiusi dentro: tigri, orsi e scimmie in agonia