Belen e Stefano De Martino “hot”: la folle corsa in auto di notte a Milano | Video

Belen Rodriguez Stefano De Martino | Instagram | Amore | Notte | Video

Belen Rodriguez Stefano De Martino – Notte fonda. Belen e Stefano stupiscono tutti. Ancora una volta. L’ex ballerino di Amici e la showgirl (ufficialmente sono tornati insieme da alcuni mesi) trascorrono la notte in giro per Milano, dopo aver festeggiato il compleanno di un amico in comune.

Stefano, però, si lascia andare e fa l’acrobata in auto: in un video Instagram lo vediamo a bordo di una decapottabile. Belen al seguito. Capelli al vento. Il ballerino siede sulla portiera e improvvisa uno spericolato numero (da non imitare, assolutamente).

La musica è tutto volume. Stefano si lascia andare. Poi sfiora le gambe nude di Belen. Che ride divertita. Like dopo like, condivisioni dopo condivisioni, il video diventa subito virale. E’ Belen a riprendere tutta la scena a beneficio del suo profilo Instagram che conta 8 milioni di follower.

Tra loro, ormai, c’è un affiatamento che supera tutto. Stefano e Belen, che sono stati sposati per diversi anni e si erano mollati, hanno deciso di riprovarci. Palla al centro. Come accade a molte coppie che si perdono di vista per poi ritrovarsi più uniti di prima. Tutto per amore del loro unico figlio, Santiago.

Stefano De Martino e la verità su Belen incinta: tutto quello che c’è da sapere

Belen Rodriguez Stefano De Martino | In vacanza alle Baleari

Ma un’indiscrezione delle ultime ore rivela che Belen potrebbe essere in dolce attesa di una femminuccia. Nessuna smentita e nessuna conferma dai diretti interessati, che di recente sono tornati da una vacanza lampo a Ibiza (quartier generale dei Rodriguez nei mesi caldi).

Quest’anno, a quanto pare, le Baleari saranno invasi dai paparazzi. Tutti sono alla ricerca dello scatto dell’anno, magari quello di Belen in costume col pancione (se dovesse, realmente, essere confermata la voce di una sua gravidanza).

Belen e Stefano De Martino, il video hot fa il giro del web

Qualche giorno fa i follower della coppia hanno sognato quando Belen ha pubblicato alcune foto in abito bianco. Si è trattato di una pubblicità, nulla di più. Ma è bastato questo a far immaginare a tutti un nuovo sì. Tra l’altro, c’è il giallo sul loro divorzio. Secondo molti amici della coppia, Belen e Stefano non si sarebbero mai detto addio davanti ad un legale.

Un gruppo di intellettuali ha firmato una petizione contro Belen e De Martino: ecco il motivo