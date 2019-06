Batterio Inghilterra – Dodici persone sono morte nel Regno Unito per una rara infezione batterica. L’epidemia, causata dallo streptococco A invasiva (iGAS), si è diffusa in diverse zone della contea dell’Essex, Inghilterra orientale.

Secondo quanto riferisce il National Health Service, il sistema sanitario nazionale, i casi accertati della malattia sono in tutto almeno 32, 12 dei quali hanno portato alla morte.

Le vittime sono perlopiù persone anziane. Per controllare la situazione e “gestire questo incidente locale“, l’NHS sta lavorando a stretto contatto con con la sanità pubblica inglese, per cercare di prevenire la diffusione della malattia.

I medici hanno specificato che “il rischio di contrarre iGas è molto basso per la stragrande maggioranza delle persone e il trattamento con antibiotici è molto efficace se avviato in anticipo”.

Lo streptococco di gruppo A è un batterio che si trova nella gola o sulle mani e, in genere, non causa alcuna patologia grave: la maggior parte delle infezioni da strep A causano malattie lievi come mal di gola, scarlattina o infezioni alla pelle.

Questi batteri, però, diventano pericolosi, quando penetrano in parti del corpo dove non dovrebbero stare, come sangue, muscoli o polmoni. In questi casi, possono causare condizioni gravi e pericolose per il paziente.

Secondo gli esperti, i sintomi sono mal di gola, ingrossamento dei linfonodi nel collo, tonsille dilatate, eruzioni cutanee, raccolte di pus sulle tonsille, minuscole chiazze rosse sul palato, mal di testa e dolori addominali.

