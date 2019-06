Mondiali femminili, fidanzate nella vita ma avversarie in campo: la foto del bacio è virale

Bacio fidanzate mondiali – Il bacio tra le due calciatrici avversarie in campo ma fidanzate nella vita, Magdalena Eriksson e Pernille Harder, sta facendo il giro dei web e dei social.

Lo scorso lunedì il difensore del Chelsea e della Nazionale svedese, la Eriksson, è volata ai quarti di finale dei Mondiali femminili in corso in Francia grazie alla vittoria agli ottavi per 1 a 0 contro il Canada.

La fidanzata, la danese Harder che milita nel Wolfsburg, l’ha raggiunta in campo indossando la maglia della Svezia e l’ha baciata davanti a tutti per festeggiare il risultato.

Lo scatto è stato condiviso su Twitter dal giornalista spagnolo Federico Barreiro ed è diventata virale in tempi record. La Harder, attaccante e capitano della Nazionale danese, non si è qualificata a questi mondiali proprio perché eliminata dalla Svezia.

Le due sono felicemente fidanzate da sette anni e, con il loro bacio, sono riuscite a (ri)unire la Scandinavia.

La vicenda delle due calciatrici innamorate arriva proprio all’indomani della polemica nata dopo che l’azzurra Aurora Galli ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio stampato in bocca a un’altra donna al termine della partita con la Cina.

La senatrice Pd Monica Cirinnà, pensando che fosse la fidanzata dell’azzurra, ha accompagnato il post con un commento che alludeva a un presunto legame sentimentale tra le due. E invece la ragazza in questione era la sorella della centrocampista della Juventus e della Nazionale.

L’immagine ha scatenato un fiume di polemiche tra chi ha criticato la strumentalizzazione dell’immagine e chi ha manifestato i soliti pregiudizi e commenti offensivi.

