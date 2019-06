🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 26 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | SuperQuark | Riviera | Un’estate in Provenza | Amici come noi

ASCOLTI TV 26 GIUGNO 2019 – MERCOLEDÌ – Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv. Il caldo non impedisce alle varie reti televisive di sfidarsi e contendersi fino all’ultimo spettatore, anche in questo periodo di fine giugno in cui, per forza di cose, i palinsesti si sono ormai svuotati dei programmi più importanti.

Ieri sera, mercoledì 26 giugno 2019, tuttavia erano in programma due trasmissioni molto interessanti e inedite: da un lato, su Rai 1, arrivava la prima puntata della nuova stagione (la numero 24!) di SuperQuark, condotto da Piero Angela; dall’altro, su Canale 5, sbarcava la serie tv Riviera, portata in Italia da Sky Atlantic e per la prima volta sul satellite.

Tra gli altri canali, su Rai 2 spiccava il film Un’estate in Provenza, mentre su Italia 1 c’era la comicità di Pio e Amedeo con il film Amici come noi.

Chi ha vinto dunque la battaglia degli ascolti tv di ieri?

Ascolti tv | 26 giugno 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Alla fine, pur senza fare grandi numeri, a vincere la serata è stata la prima puntata di SuperQuark, su Rai 1, seguita da 2.257.000 spettatori, con uno share del 13 per cento. Il programma di Piero Angela (con il figlio Alberto) parte quindi senza botti, anzi registrando un deciso calo di circa 800mila spettatori rispetto alla prima puntata della scorsa stagione. La Rai ha da preoccuparsi?

Su Canale 5, invece, il primo episodio della serie tv Riviera ha totalizzato “solo” 1.880.000 ascolti, con uno share dell’11,4 per cento.

I due programmi principali della serata, dunque, si attestano su una media di 2 milioni, decisamente al di sotto rispetto alle serate precedenti.

Su Rai 2, Un’estate in Provenza ha catturato l’attenzione di 1.487.000 spettatori (8 per cento), mentre su Italia 1 Amici come noi si è fermato a 1.157.000 telespettatori (6,2 per cento).

Chi l’ha visto, su Rai 3, ha ottenuto 1.627.000 ascolti (9,8 per cento), mentre su Rete 4 Signori si nasce…e noi? è stato visto da 997.000 persone (5,86 per cento).

Su La 7 il telefilm Hawthorne – Angeli in corsia ha ottenuto 293.000 ascolti tv (2 per cento). Su Tv 8, invece, A spasso con Daisy è stato visto da 309.000 spettatori, con uno share dell’1,7 per cento. Sul Nove Una Spia non Basta ha raccolto 251.000 spettatori con l’1.4 per cento.

Ascolti tv | 26 giugno 2019 | Mercoledì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 3.461.000 spettatori con il 17,8 per cento. Male su Canale 5 Paperissima Sprint, che ha registrato invece una media di 2.961.000 spettatori con uno share del 15,2 per cento.

Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.627.000 telespettatori, con uno share dell’8,4 per cento. Su Italia 1, invece, CSI ha registrato 759.000 spettatori con il 4 per cento, mentre su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 769.000 ascolti (3,9 per cento di share).

Su Rai 3 Un Posto al Sole è arrivato a 1.531.000 spettatori (7,9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha raccolto 897.000 ascolti tv (4,9 per cento). Su Tv 8 infine 4 Ristoranti ha interessato 496.000 spettatori (2.6 per cento).