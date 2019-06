Al Bano Carrisi Loredana Lecciso | Instagram | Video | Concerto Pausini Antonacci | Amore

Al Bano Carrisi Loredana Lecciso – Al Bano ad un concerto. Decisamente normale. Almeno all’apparenza. Ma tutto cambia quando il leone di Cellino decide di andare allo stadio San Nicola di Bari dove è in programma una tappa del tour della Pausini e Biagio Antonacci. Non è solo, c’è anche Loredana Lecciso. Ex o non ex? Questo è il problema.

In una Ig stories di Loredana Lecciso, Al Bano viene ripreso al concerto, senza tensione. Super rilassato, è seduto in mezzo al pubblico. Tutto, in poco tempo, diventa virale. Viene accerchiato per autografi e selfie da una marea di fan. Del resto, non capita tutti i giorni di stare vicino ad una star della musica italiana come lui con 55 anni di carriera alle spalle (festeggiati con due puntate speciali in onda su Canale 5).

Ironia della sorte: la Lecciso intona “Strani amori” (grande successo della Pausini) e Al Bano sembra accompagnarla cantando qualche parola. Tra loro c’è una sintonia infallibile, che fa invidia a molte coppie di ex del mondo dello spettacolo.

Infatti, i due – che hanno avuto due figli (Jasmine e Bido) – continuano a vivere un rapporto splendido quasi simbiotico. A Cellino, poi, da quando non c’è più Romina (che ha annunciato in tv di essere spesso impegnata per le sue missioni umanitarie in giro per il mondo), Loredana è diventata la regina.

Il video, che è diventato virale in pochissimo tempo, ha fatto letteralmente infiammare il gossip. E la Rete continua a domandarsi se il loro sia realmente un rapporto tra ex. C’è qualcosa di più? Mistero. Cosa certa è che Al Bano, ultimamente, ha trascorso il suo compleanno a Cellino con Loredana, Jasmine e Bido. Come testimoniano le foto pubblicate dalla showgirl sui social.

Intanto, per Al Bano continuano i viaggi in giro per il mondo. La sua forza è inarrestabile: percorre migliaia di chilometri in aereo per raggiungere ogni località del Pianeta. E’ applaudito ovunque ed è in grado di riempire ogni piazza.

