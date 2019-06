Un’estate in Provenza trama | Film | Rai 2 | Di cosa parla | Stasera | 26 giugno 2019

UN’ESTATE IN PROVENZA FILM TRAMA – Stasera, mercoledì 26 giugno 2019, va in onda su Rai 2 il film Un’estate in Provenza, pellicola del 2014 diretta da Rose Bosch. Una commedia per tutta la famiglia, ideale in queste calde serate estive. Ma qual è la trama della pellicola che nel cast vede attori famosi come Jean Reno e Anna Galiena? Ecco di cosa parla.

Un'estate in Provenza trama

I protagonisti del film sono tre giovani, Lea, Adrien e Theo, che si ritrovano a trascorrere la loro estate in Provenza, a casa dei nonni. Una scelta che non li fa felici, visto che non hanno mai conosciuto Paul, il nonno, a causa di un’antica lite con la loro madre.

Per i tre bambini è un periodo difficile, perché il loro padre ha deciso di divorziare dalla madre, la quale a sua volta si è trasferita a Montreal per uno stage.

L’arrivo di Lea, Adrien e Theo in Provenza non è dei migliori. Il rapporto con i nonni è inizialmente freddo, anche perché Nonna Irene non aveva avvertito della loro presenza. La convivenza è dunque difficile, anche perché la casa è fredda e poco accogliente, tanto che non funzionano neppure i telefoni.

Col tempo però le cose per i protagonisti del film Un’estate in Provenza migliorano. Il nonno mette addirittura il wi-fi e Adrien gli crea un profilo Facebook, tramite il quale l’uomo ritrova i suoi amici d’infanzia. I tre giovani si ambientano anche con i ragazzi del posto e con gli altri turisti, e nascono persino i primi amori.

Nel finale la storia si tinge anche di giallo. Lea infatti si innamora del giovane Tiago, e i due vanno via insieme in Camargue. Il ragazzo è però uno spacciatore. A salvare Lea ci penserà proprio il nonno, che farà scappare Tiago e riporterà la nipote a casa.

L’estate in Provenza, iniziata malissimo, si conclude con una ritrovata unità familiare.

Un’estate in Provenza trama | Trailer

Di seguito il trailer della pellicola stasera su Rai 2.