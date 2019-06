Un’estate in Provenza film | Trama | Cast | Trailer | Streaming | Rai 2 | Stasera | 26 giugno 2019

UN’ESTATE IN PROVENZA FILM – Questa sera, mercoledì 26 giugno 2019, va in onda su Rai 2 in prima serata il film Un’estate in Provenza. Una divertente commedia per tutta la famiglia del 2014 diretta da Rose Bosch. Nel cast attori di grande successo come Jean Reno e Anna Galiena. Il titolo originale della pellicola è Avis de mistral. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film Un’estate in Provenza stasera su Rai 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un’estate in Provenza film | Trama

I tre fratelli Lea, Adrien e Theo (quest’ultimo nato sordo) vanno un po’ controvoglia a passare le vacanze estive in Provenza, nella fattoria del nonno Paul “Oliveron”. I tre non hanno mai incontrato il loro nonno, a causa di una antica lite con la loro madre.

Inoltre la nonna Irene non ha avvisato dell’arrivo dei nipotini, per cui il loro primo incontro alla stazione è piuttosto freddo e imbarazzato. Lea, Adrien e Theo non affrontano un bel periodo, visto che il loro padre gli ha da poco fatto sapere di voler divorziare dalla loro madre, la quale a sua volta ha deciso di troncare con tutto e tutti e si è trasferita a Montreal per uno stage.

La trama di Un’estate in Provenza

Inizialmente la convivenza dei tre giovani protagonisti del film Un’estate in Provenza con i nonni è davvero pessima: la casa risulta fredda e inaccogliente, tanto che non c’è pure campo per i telefonini.

Col tempo però i rapporti cambiano: il nonno mette addirittura il wi-fi e Adrien gli crea un profilo Facebook, tramite il quale l’uomo ritrova i suoi amici d’infanzia. I giovani si ambientano anche con il villaggio circostante, tanto che Lea si prende una cotta per Tiago e Adrien si diverte con le ragazze del posto e le turiste.

Non mancano neppure i toni drammatici quando Lea decide di partire con Tiago in Camargue. Il ragazzo è in realtà uno spacciatore. A salvare Lea sarà proprio il nonno, che farà scappare via il malintenzionato e la riporterà a casa sana e salva.

L’estate si completa al meglio, con un’unità familiare finalmente ritrovata.

Un’estate in Provenza film | Cast

Si tratta di una pellicola del 2014 diretta da Rose Bosch. Nel cast attori di primo piano come Jean Reno, nei panni del nonno, già noto per opere come Subway, Nikita, I visitatori, Léon, Mission: Impossible, Godzilla, Ronin, I fiumi di porporta, Sta’ zitto… Non rompere e Il codice Da Vinci.

Nei panni della moglie, la signora Irene, invece Anna Galiena (nota per film come La scuola, Come te nessuno mai, Senso ’45). I loro tre nipoti sono interpretati dai piccoli Chloé Jouannet, nelle vesti di Léa, Hugo Dessioux nel ruolo di Adrien, e Lukas Pelissier nei panni di Théo.

Un’estate in Provenza film | Trailer

Ecco il trailer della pellicola diretta da Rose Bosch stasera in tv su Rai 2.

Un’estate in Provenza film | Streaming

Per vederlo basta collegarsi su Rai 2 stasera mercoledì 26 giugno 2019 a partire dalle 21.20. Il canale è visibile al tasto 2 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD sul canale 502. Per chi ha Sky invece basta collegarsi al tasto 102 del proprio decoder.

Per chi non è a casa, invece, tramite la piattaforma gratuita Rai Play è possibile recuperare in qualsiasi momento il film Un’estate in Provenza, oltre a tutti gli altri contenuti della Rai.