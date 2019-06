Profili Tommaso Paradiso Calcutta – “Sono tornato in possesso della mia persona e dei miei sentimenti. Ho appena finito di correre. Ti voglio bene Edo. È bello essere @Calcuttafotodi ogni tanto”.

È la frase con cui il frontman dei The Giornalisti Tommaso Paradiso riprende in mano il suo account Instagram, spiegando ai fans che il gioco dello scambio dei profili con il collega Calcutta è stato bello, ma è finito.

I due cantanti indie pop più seguiti d’Italia si erano infatti scambiati i profili Instagram per quasi una settimana, generando confusione nei follower e facendo sperare a tutti che dietro il gesto ci fosse qualcosa di più: un progetto, un concerto, un tour. O almeno una canzone.

In realtà, come ha anche rivelato Paradiso in un’intervista a Radio due, lo scambio era una trovata escogitata dai due per divertirsi e attirare l’attenzione. Ma i commenti dei fan che si auguravano una loro collaborazione li ha spinti a pensare di realizzare realmente un progetto insieme.

E secondo alcune indiscrezioni l’idea già ci sarebbe. Si vocifera infatti che durante l’atteso concerto di Tommaso Paradiso al Circo Massimo, previsto per il 7 settembre, a fare capolino tra la scaletta sarà proprio il caro amico di Latina, Calcutta. Che intanto martedì 25 giugno ha inaugurato il suo tour estivo con la prima tappa di Milano.

Che anche Paradiso non si stia preparando a spuntare proprio sul palco di una delle prossime date del tour di Calcutta?

Vedremo. Intanto su Instagram dovremo tornare ad accontentarci della normalità.

