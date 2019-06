Taylor Mega è ingrassata. A dirlo è la stessa influencer sui social. Sono delle scorse ore i video in cui, tramite Instagram, Taylor Mega ha confessato ai propri fan di essere ingrassata 3 chili, a causa del regime alimentare che non rispetta durante il periodo estivo.

“Mi sono rotta le p***e di dover stare sempre attenta alla linea. È una battaglia persa. Anche se, ultimamente, mangio insalata, ingrasso sempre. Ragazze, tutte mi direte: ‘Taylor, hai un fisico bellissimo, top’. Ma sono le posizioni che fanno tutto nelle foto. In realtà, sono ingrassata di tre chili e non riesco a buttarli giù. Ho una fame ultimamente. Metto in bocca qualsiasi cosa. Vorrei strafogarmi, ogni giorno, pasta, carne, fritto. E, invece no”.

L’influencer, ex di Flavio Briatore, proprio nei giorni scorsi era stata attaccata per il suo lato B prorompente.

Taylor Mega ingrassata| I rimedi presi dall’influencer

L’ex concorrente del Grande Fratello ha continuato nelle stories rivelando che, solo attraverso l’attività fisica e l’alimentazione, cerca di tenere a bada questa sua voglia irrefrenabile.

“Chi ha lo stesso mio problema? Perché, d’estate, invece di dimagrire, io ingrasso? Succede anche a voi? Questa stories non è fatta per attirare consensi, complimenti ecc… Questa è semplicemente una stories che Taylor Mega vuole fare alle proprie Taylorine. Io non so il rapporto che le altre influencer hanno con il cibo ma io, comunque, ho sempre fame. Questo messaggio l’ho fatto per dirvi che non è tutto oro quello che luccica e che, anche io, guardo le foto delle altre ragazze e dico: ‘C***o che fi*a quella, vorrei quel fisico’”.

Bullismo, molestie, violenza incontrollata: ecco come Instagram è diventato il social dell’odio

Infatti, Taylor si è confrontata con un problema molto comune a chi vive nel mondo perfetto di Instagram: quello di dover rispettare i canoni a tutti i costi, pena la gogna mediatica e l’odio gratuito distribuito in commenti.

Taylor Mega una di noi? Certo è che se anche le influencer iniziano ad accusare colpi a causa del body-shaming significa che i confini tra il mondo dei “comuni mortali” e quello dei vip stanno assottigliandosi sempre di più.

La Mega bullizzata dagli haters. Lei disperata: “Se divento anoressica è colpa vostra”

Quanto guadagna Taylor Mega con un post su Instagram

L’evoluzione di Taylor Mega: com’era ieri, com’è oggi