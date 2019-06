SuperQuark 2019 streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Piero Angela | Rai 1 | Puntate

SUPERQUARK 2019 STREAMING – Parte una nuova edizione di SuperQuark, la celebre trasmissione di Rai 1 condotta da Piero Angela e giunta alla sua 24esima edizione (38 se contiamo Quark). Come sempre tanti i servizi e le rubriche che caratterizzano questo programma, leader negli ascolti da anni nell’estate della prima rete del servizio pubblico.

Nel realizzare i servizi è impegnato anche Alberto Angela, il figlio di Piero, uno dei volti più amati dal pubblico della televisione. SuperQuark 2019 si avvale inoltre degli spettacolari documentari della BBC.

In primis in questa edizione assisteremo a una serie in più episodi realizzata dalla tv inglese sulla vita degli scimpanzé, con straordinarie immagini dal Senegal. Tornano poi le rubriche più amate dal pubblico come La scienza in cucina con la dottoressa Elisabetta Bernardi, Questione di ormoni con il professor Emmanuele Jannini e le lezioni di storia con il professor Alessandro Barbero e la sua Dietro le quinte della storia.

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming SuperQuark 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

SuperQuark 2019 streaming | Dove vedere in tv

SuperQuark è la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Piero Angela che torna in prima serata a partire da mercoledì 26 giugno 2019 su Rai 1. Ma dove vedere le puntate della nuova edizione in tv? Basterà sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Gli abbonati Sky possono invece collegarsi al tasto 101 del proprio decoder.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

SuperQuark 2019 streaming | Dove vedere in diretta streaming

Se non siete a casa e non volete perdervi neppure un servizio delle nuove puntate di SuperQuark, ecco la soluzione che fa per voi. Potete utilizzare la app gratuita RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet. Basterà accede loggandosi con una mail o con le proprie credenziali Facebook e potrete seguire in diretta le trasmissioni di tutti i canali Rai, compreso SuperQuark.

Se invece volete recuperare gli episodi di SuperQuark in un secondo momento, potete farlo sempre tramite Rai Play grazie alla funzione on demand.