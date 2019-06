SuperQuark 2019 anticipazioni | Prima puntata | 26 giugno 2019 | Stasera | Rai 1 | Piero Angela | Alberto | Servizi

SUPERQUARK 2019 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA – Inizia stasera, mercoledì 26 giugno 2019, la nuova edizione di SuperQuark 2019, la storica trasmissione di Rai 1 condotta da Piero Angela.

Giunto al suo 24esimo anno di vita, SuperQuark è ormai un programma imprescindibile nel palinsesto estivo del primo canale Rai. Tanti i telespettatori che lo seguono fedelmente, per restare aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche, ma anche tante curiosità sul mondo animale, della tecnologia e dell’alimentazione.

Nel cast di questa nuova edizione anche Alberto Angela, che realizzerà alcuni servizi. Tornano poi gli immancabili servizi e gli ospiti in studio, come il professor Antonio Golini, Alessandro Barbero e la dottoressa Elisabetta Bernardi.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

Ma quali sono i servizi della prima puntata di SuperQuark 2019? Ecco tutte le anticipazioni.

SuperQuark 2019 anticipazioni prima puntata | 26 giugno 2019

Tanti i servizi e gli approfondimenti della prima puntata di SuperQuark, la trasmissione di divulgazione scientifica giunta alla sua 24esima stagione. Alla conduzione come sempre Piero Angela, che da poco ha festeggiato 90 anni.

La puntata di stasera 26 giugno 2019 si apre con il primo episodio della serie della BBC Dinasty dedicata agli scimpanzé. In particolare vedremo come si comportano questi animali nel loro gruppo presente in Senegal, dove da tre anni David è il maschio alfa.

Dopo tre anni però normalmente i leader vengono spodestati. Assisteremo quindi alle rivalità con gli altri maschi per il predominio sul resto del gruppo. David non ha alleati e deve fare attenzione ai suoi rivali, capaci anche di uccidere.

Tra gli altri servizi della prima puntata della nuova edizione di SuperQuark anche uno con Alberto Angela dal museo Archeologico di Napoli, dove la splendida collezione di statue di bronzo ritrovate nella Villa dei Papiri saranno il pretesto per ritornare ad Ercolano sotto la cenere del Vesuvio.

Paolo Magliocco e Francesca Marcelli ci portano all’interno delle meravigliose grotte di Bueno Fonteno, sul lago d’Iseo: un’occasione per ammirare delle cavità carsiche da poco venute alla luce.

Inoltre con gli artificieri del Genio Militare vedremo come si fa a sminare degli ordigni di ultima generazione e assisteremo anche ad un esperimento in studio con Paco Lanciano.

Tra i servizi più curiosi di stasera quello sulle moderne stampanti 3D: vedremo come è possibile anche realizzare una bistecca senza carne.

Tornano poi i grandi ospiti pronti ad interagire in studio con Piero Angela: il demografo Antonio Golini ci racconta come sarà la società del domani, mentre il professor Emmanuele Jannini ci svela cos’è e a cosa serve la prolattina.

Spazio poi alla storia in questa puntata di SuperQuark 2019 con Alessandro Barbero che ci parlerà degli Indiani d’America. Infine con la professoressa Elisabetta Bernardi, per la rubrica La scienza in cucina, si parlerà dell’alimentazione degli astronauti e delle cause che provocano i crampi.

