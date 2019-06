Stasera in tv Canale 5 | Riviera | Serie tv | Prima stagione

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Riviera | Serie tv | Prima stagione

STASERA IN TV CANALE 5 RIVIERA – Oggi, mercoledì 26 giugno 2019, molti telespettatori di Canale 5 si sentiranno spaesati, dal momento che non ci sarà più il consueto appuntamento, in prima serata, con Barbara D’Urso e il suo Live.

Eppure, troveranno una valida alternativa che, seppur di genere totalmente diverso, è pronta a farli divertire e appassionare: stiamo parlando di Riviera, la nuova serie tv in onda da oggi su Canale 5.

Il film, prodotto in Inghilterra, non è inedito in Italia. È stato trasmesso infatti per la prima volta da Sky Atlantic, che è pronto – dal 3 luglio prossimo – a mandare in onda anche la seconda stagione in prima tv.

Nel frattempo, gli spettatori Mediaset potranno godersi, per 10 puntate, la prima stagione della serie.

Riviera

Ma di cosa parla la prima stagione? Si tratta di un thriller, che vanta nel cast Julia Stiles (nel ruolo della protagonista Georgina), Lena Olin, Iwan Rheon, Anthony LaPaglia Adrian Lester, Dimitri Leonidas e Roxanne Duran.

La fiction racconta la storia di una curatrice d’arte americana, che rimane vedova dopo un solo anno di matrimonio a causa dell’improvvisa morte del marito in seguito a un’esplosione su uno yacht di proprietà di un commerciante d’armi russo.

Mentre tutti attorno a lei sembrano volerla convincere che si sia trattato di un incidente, la donna porta avanti le sue personali indagini per scoprire davvero cosa ci sia dietro la morte del marito.

Orario

La serie tv parte dunque da un omicidio per sviluppare una trama molto interessante e fitta di misteri.

Come già anticipato, il film va in onda su Canale 5 questa sera, mercoledì 26 giugno 2019. L’orario di inizio è alle 21.20 e la serie andrà avanti per dieci puntate.

