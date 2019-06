Stasera in tv | 26 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | SuperQuark | Riviera | Un’estate in Provenza

STASERA IN TV 26 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 26 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 26 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè (Il meglio della tv)

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 riparte SuperQuark, il celebre programma di divulgazione scientifica di Piero Angela. Con oggi parte la nuova stagione del programma, con tanti documentari e viaggi in tutto il mondo, in luoghi immersi nella cultura e ambienti mozzafiato.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Un’estate in Provenza

Su Rai 2 invece arriva il film Un’estate in Provenza, con Jean Reno, Anna Galiena, Chloe’ Jouannet, Hugo Dessioux, Aure Atika.

La trama: Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Lea, Adrien e il fratellino Theo, sordo dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto però il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato più umano e affettuoso. Ecco che le differenze tra la vita di città e di campagna si annullano e le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile.

Ecco il trailer:

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21.20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 torna una nuova puntata di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli e tutta una serie di storie su persone scomparse nel nostro paese.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Signori si nasce e noi?

Su Rete 4 questa sera Signori si nasce e noi?, lo spettacolo teatrale de I Legnanesi che nella stagione 2017/2018 ha collezionato oltre 160mila spettatori in tutta Italia e oltre 62mila solo al Teatro della Luna di Milano.

Stasera in tv 26 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Riviera (stagione 1)

Canale 5 questa sera presenta una nuova fiction, Riviera, serie tv crime britannica che è andata in onda negli anni scorsi su Sky Atlantic e per la prima volta trasmessa in chiaro.

La trama: Georgina si è appena sposata con il miliardario Constantine, quando suo marito viene ucciso nell’esplosione di uno yacht. Sarà sconvolgente per lei scoprire che dietro il patrimonio e lo stile di vita del marito si celano violenze, bugie e omicidi. Sarà allora presto obbligata ad uscire dalla sua zona di comfort per proteggere la sua famiglia… e se stessa.

La trama completa della serie

Ecco il trailer della seconda stagione, che dovrebbe arrivare invece a breve su Sky:

Guida tv 26 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Amici come noi

Su Italia 1 questa sera arriva Amici come noi, il primo film del duo comico Pio e Amedeo, uscito nelle sale nel 2014.

La trama: Pio e Amedeo, amici e soci di una strana agenzia di pompe funebri, sono costretti a lasciare Foggia per colpa di un video hot che circola su internet e che fa saltare le nozze di Pio con Rosa (Alessandra Mastronardi). Dopo una tappa a Roma dal ricco zio di Amedeo (Massimo Popolizio), i due continueranno il loro viaggio on the road prima di ritornare a Foggia, passando per Milano e Amsterdam.

Ecco il trailer:

Programmi tv 26 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Hawthorne – Angeli in corsia

Questa sera su La 7 il telefilm Hawthorne – Angeli in corsia, serie tv ospedaliera incentrata sulla vita di una infermiera vedova da poco con una figlia adolescente a cui badare.

Stasera in tv 26 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Sette Anime

Su Tv 8 questa sera il commovente film di Gabriele Muccino, Sette Anime, con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy, Barry Pepper, Robinne Lee.

La trama: Un ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

18:45 – Battleship

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima tv Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween, con Robert Lawrence Stine, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor.

La trama: Durante uno dei loro giri di raccolta di roba scartata da altri, Sonny e l’amichetto Sam incrociano la strada di Slappy, un malvagio pupazzo parlante. Desideroso di avere una famiglia tutta sua, Slappy metterà in atto un diabolico piano sfruttando le possibilità offerte dalla festa di Halloween.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

19.55 – Svezia-Canada

21.00 – Spagna-Stati Uniti

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, che dopo gli ottavi di finale però osserva un giorno di riposo. Oggi, quindi, solo repliche: Svezia-Canada e poi Spagna-Stati Uniti.

Stasera in tv 26 giugno | Sky Uno

19:25 – Master – Chef USA

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

Su Sky Uno questa sera i nuovi episodi in prima tv del cooking show 4 ristoranti Spagna, con Marc Ribas.