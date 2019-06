Sea Watch 3 entra in acque italiane. Il commento di Matteo Salvini | Salvini news

Sea Watch 3 in acque italiane commento Salvini | Salvini news – “Useremo ogni mezzo per fermarli, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacro” così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato su Facebook la decisione della capitana della Sea Watch 3 di forzare il blocco ed entrare in acque italiane.

“L’immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità” ha dichiarato Salvini.

“Chi sbaglia paga” ha poi affermato Salvini che sull’Europa ha detto che “è assente come sempre”.

Il vicepremier, poi, ha affermato che i governi di Germania e Olanda dovranno rispondere delle azioni della ong. “Non esiste che Paesi europei se ne fottono di quello che fanno le navi battenti bandiere del loro paese. È un comportamento indegno, mi sono rotto le palle”.

“Io non do autorizzazione allo sbarco a nessuno, non la do e non la darò mai, nessuno pensi di poter fare i porci comodi suoi sfruttando decine di disgraziati e fregandosene delle leggi di uno Stato” ha continuato il leader della Lega.

Salvini news – Il vicepremier si è detto anche pronto a schierare la forza pubblica pur di impedire all’imbarcazione di attraccare al porto di Lampedusa.

“Useremo ogni mezzo legale per fermare questa situazione. I migranti vadano un po’ ad Amsterdam, un po’ a Berlino e quel che avanza a Bruxelles. Non si capisce perché debba rispondere l’Italia e i cittadini italiani”.

Riguardo la capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete (qui il suo profilo), Salvini l’ha definita una “sbruffoncella che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”.

Il leader della Lega già nella giornata di martedì 25 giugno, prima che la Sea Watch 3 varcasse i confini, aveva ribadito l’indisponibilità dell’Italia ad accogliere l’imbarcazione: “Per me la Sea Watch 3 può rimanere in mare fino a Natale o Capodanno, ma in Italia non arriva”.