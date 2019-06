RIVIERA STREAMING – Riviera è una nuova serie televisiva in onda su Canale 5 con protagonista Julia Stiles, la Sara di Save the Last Dance per i nati negli anni ’90.

Riviera è un thriller arrivato sui piccoli schermi inglesi nel 2017, approdato poi in Italia su Sky Atlantic e infine su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Il mondo di Georgina viene stravolto quando suo marito, il miliardario Constantine, viene trovato morto in seguito a un’esplosione su uno yacht. Quello che viene etichettato come un incidente per Georgina è qualcosa di più, motivo per cui la donna – una giovane esperta d’arte – decide d’indagare con l’aiuto della prima moglie di Constantine, Irina.

Tutelare il patrimonio di famiglia è la priorità e le due donne uniranno le forze per capire chi era davvero Constantine prima di morire.

Ma dove vedere Riviera? In tv o in streaming? Ve lo diciamo noi.

Riviera streaming | Dove vedere in tv

Riviera parte mercoledì 26 giugno 2019 in prima serata su Canale 5, prendendo il posto di Barbara D’Urso e il suo Live che ha riempito la tv di cronaca rosa e tanta Pamela Prati. Riviera è una ventata d’aria fresca per affrontare quest’afosa stagione estiva e andrà in onda tutti i mercoledì su Canale 5.

La trama di Riviera

Il canale ammiraglio Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 in versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Riviera streaming | Dove vedere in diretta streaming

Volete invece seguire Riviera in diretta streaming utilizzando pc, tablet e smartphone? Nessun problema perché esiste MediasetPlay, la piattaforma che permette di usufruire della diretta streaming dei programmi in onda in tv. In questo caso, per seguire in diretta streaming le prime puntate di Riviera, basterà accedere alla piattaforma, registrarsi (anche tramite Facebook) e poi cliccare il programma d’interesse.

Il cast al completo di Riviera

Se invece questa sera avete da fare, ma volete recuperare la messa in onda delle puntate, con la funzione on demand di MediasetPlay potrete farlo.

Riviera vi aspetta con il primo episodio mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.