RIVIERA CAST – Georgina è una donna che ama l’arte. La sua è una vita abituata al meglio, grazie a suo marito Constantine può contare su un solido patrimonio economico e una bellissima villa sulla Costa Azzurra. Una tranquillità che viene spezzata quando suo marito perde la vita in un’esplosione a bordo di uno yacht.

Una tragedia che sconvolge per sempre l’equilibrio di Georgina e il resto della famiglia. Seppur tentino di far passare quella morte come un incidente, la protagonista sa che c’è dell’altro sotto e vuole indagare anche grazie all’aiuto dell’ex moglie di Constantine, Irina.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Questa, per sommi capi, è la trama di Riviera, la nuova serie televisiva andata in onda dapprima su Sky Atlantic e poi approdata in prima serata su Canale 5.

Chi vedremo nel cast di Riviera?

Riviera cast | Attori e personaggi

Georgina è la protagonista di Riviera ed è interpretata da Julia Stiles, attrice conosciuta per aver recitato in diverse pellicole durante la gioventù come Save the last Dance e anche per aver partecipato alla serie tv Dexter.

Georgina era sposata con Constantine Clios, il milionario morto a causa di un’esplosione su uno yacht. A interpretarlo è stato Anthony LaPaglia, attore di film come Mosche da bar, Spinning Boris, A Good Marriage e Annabelle 2.

La trama di Riviera

Nel cast di Riviera vediamo Lena Olin nel ruolo di Irina Atman, l’ex moglie di Constantine; Iwan Rheon (Il Trono di Spade) che interpreta Adam Clios, Dimitri Leonidas e Roxane Duran seguono rispettivamente come Christos e Adriana Clios, i figli di Constantine e Irina.

Ancora abbiamo Adrian Lester che interpreta Robert Carver, un vecchio amico di Georgina che vende falsi d’opere d’arte rubate, Amr Waked interpreta Karim Delormes, l’ispettore delle forze di polizia di Nizza e Igal Naor interpreta Jacob Negrescu, l’ex capo della sicurezza di Constantine.

Infine abbiamo Nora Arnezeder che interpreta Nadia, ex agente segreto francese e unica sopravvissuta all’esplosione dello yacht.

Riviera va in onda con la prima stagione su Canale 5 in prima serata dal mercoledì 26 giugno 2019.

Dove vedere in tv e streaming Riviera