RIVIERA ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA – Riviera è la nuova serie televisiva in onda su Canale 5. Per animare il palinsesto estivo, Mediaset ha sostituito l’appuntamento del mercoledì di Barbara D’Urso con una nuova promettente serie proveniente da Sky Atlantic.

Riviera è un prodotto televisivo del 2017 andato in onda con due stagioni, mentre in cantiere ce n’è una terza. Dal 26 giugno parte la prima stagione in chiaro su Canale 5.

La trama di Riviera

Prima di parlare delle anticipazioni di Riviera, è bene specificare di cosa parla la serie: Georgina è un’esperta d’arte abituata a una vita di agi. Suo marito Constantine è un milionario che viene trovato morto in seguito a un’esplosione su uno yacht e la vita di Georgina cambia. La donna vorrà indagare sulla vita passata di suo marito, il quale ha tenuto per sé molti segreti.

Cosa aspettarsi da questo primo episodio? Vediamo insieme le anticipazioni di Riviera.

Riviera anticipazioni prima puntata | Villa Carmella

Lo yacht del russo Alexie Litvinov esplode a largo di Monaco. La polizia francese avvia le indagini in segreto, ma il figlio dell’oligarca russo – Grigory – diffonde la notizia che rimbalza ovunque.

A bordo di quello yacht c’era Costantine Clios, marito di Georgina, la quale non era assolutamente a conoscenza dell’impegno serale del marito né dei suoi affari loschi in corso.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

Alla morte di Constantine, c’è bisogno di tenere in piedi l’attività di famiglia. L’uomo era un ricco banchiere che gestiva un importante impero d’arte alla cui conduzione subentrano Georgina e Christos, uno dei figli di Constantine avuto dal matrimonio precedente con Irina Clios.

Riviera anticipazioni prima puntata | Counterfeiters

La polizia prosegue con le indagini e indaga sui documenti del miliardario morto. Qualcosa non va e si procede a passo spedito, anche Georgina viene informata mentre Irina decide di assicurarsi un posto a Riviera e gestire nuovamente il potere nelle sue mani com’è sempre stata abituata.

Il cast al completo di Riviera

Come? Scendendo a patti con una figura malavitosa.

Per scoprire di più, potete pregustarvi l’anteprima di MediasetPlay e poi collegarvi a Canale 5 questa sera alle ore 21:25.



Dove vedere in tv e streaming Riviera