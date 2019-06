Previsioni meteo oggi 26 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 26 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 26 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 26 giugno 2019 | NORD

Anche in questo mercoledì 26 giugno, come nel resto della settimana, le condizioni meteo saranno stabili e soleggiate in tutto il Nord.

Fanno eccezione, seppur senza fenomeni preoccupanti, le aree a ridosso delle Alpi, dove soprattutto nel pomeriggio sono attesi occasionali piovaschi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro il cielo sarà sereno un po’ ovunque per tutta la giornata. Soltanto a ridosso dell’Appennino a metà tra Abruzzo e Lazio, nel pomeriggio, si formeranno alcuni annuvolamenti.

Nella stessa zona, sempre nel pomeriggio, sono attesi locali temporali. Bel tempo in Sardegna.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia ci sarà una giornata molto calda, con sole e bel tempo in tutte le regioni.

L’eccezione è rappresentata dal Cilento e dai rilievi appenninici di Basilicata e Calabria, dove nel pomeriggio sono attese alcune piogge.

Previsioni meteo oggi mercoledì 26 giugno 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime, in questo mercoledì 26 giugno 2019, saranno stazionarie in tutta la penisola, con lievi rialzi.

Le massime, invece, saranno in lieve calo su Sicilia Meridionale e Sardegna e in aumento sul resto dell’Italia.

VENTI

Venti deboli variabili al Nord e dai quadranti settentrionali fino alle zone del Centro e del Sud. Attesi rinforzi sulle aree appenniniche centromeridionali.

MARI

Il Mare Ionio sarà mosso nel corso di tutta la giornata, mentre gli altri bacini saranno poco mossi.