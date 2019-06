Svelato il motivo per cui le zanzare pizzicano solo alcune persone

Perché le zanzare pungono solo alcune persone – Tra gli aspetti negativi della stagione estiva c’è l’avvento delle zanzare che ormai tormentano le loro vittime anche durante le ore diurne.

La zanzara tigre (Aedes albopictus), che si riconosce dal corpo nero a bande trasversali bianche sulle zampe e sull’addome, ormai negli ultimi vent’anni si è diffusa abbondantemente sia negli Stati Uniti che in Europa.

Ora uno studio dell’Università olandese di Wageningen, condotta dall’entomologo Joop van Loon, ha svelato il motivo per cui questi fastidiosi insetti pizzicano determinate persone piuttosto che altre.

Il motivo, così come riportato dal sito specializzato “Live Science“, è da rinvenire nella quantità di composti chimici prodotti dalle colonie di microbi che abitano la nostra pelle e che variano da persona a persona.

“I batteri convertono le secrezioni delle nostre ghiandole sudoripare in composti volatili che vengono trasportati attraverso l’aria al nostro sistema olfattivo fino alle zanzare”, ha spiegato Van Loon.

Non solo, secondo il professore questi insetti usano i loro organi sensoriali per scegliere le loro vittime, fino a una distanza di 50 metri, seguendo l’invisibile traccia di anidride carbonica che si trova nell’aria che circonda gli esseri umani.

Van Loon ha spiegato che, quando espiriamo l’anidride carbonica dai nostri polmoni, questa non si mescola immediatamente con l’aria, ma vi rimane temporaneamente sospesa, e quello sarebbe secondo il ricercatore il momento utile in cui le zanzare approfittano per localizzare le loro vittime.

Nel frattempo, per non essere massacrati dalle loro punture, è possibile prendere qualche accorgimento come evitare il cumulo di acqua piovana, eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto.

I repellenti chimici sono efficaci ma vanno utilizzati con moderazione.

